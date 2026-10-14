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Втрати ворога станом на 14 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 650 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1694 добу повномасштабної війни становлять 1 557 350 осіб.
Втрати Росії у війні на 14 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 557 350 (+1 650) осіб;
- танків – 12 414 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 25 535 (+1) од;
- артилерійських систем – 51 195 (+54) од;
- РСЗВ / MLRS – 2 212 (+1) од;
- засоби ППО – 1 704 (+0) од;
- літаків – 443 (+0) од;
- гелікоптерів – 356 (+0) од;
- наземні робототехнічні комплекси – 2 951 (+9) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 563 589 (+1 827) од;
- крилаті ракети – 5 126 (+0) од;
- кораблі / катери – 35 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 162 789 (+371) од;
- спеціальна техніка – 4 828 (+5) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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