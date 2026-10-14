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Потери врага по состоянию на 14 октября 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1650 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1694 сутки полномасштабной войны составляют 1 557 350 человек.

Потери России в войне на 14 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 октября потеряла:

  • личного состава – около 1 557 350 (+1 650) человек;
  • танков – 12 414 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 535 (+1) ед;
  • артиллерийских систем – 51 195 (+54) ед;
  • РСЗО/MLRS – 2 212 (+1) ед;
  • средства ПВО – 1704 (+0) ед;
  • самолетов – 443 (+0) ед;
  • вертолетов – 356 (+0) ед;
  • наземные робототехнические комплексы – 2 951 (+9) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 563 589 (+1 827) ед;
  • крылатые ракеты – 5 126 (+0) ед;
  • корабли/катера – 35 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 162 789 (+371) ед;
  • специальная техника – 4 828 (+5) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 14 октября 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 119 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Оникс;
  • сбито/подавлено 115 враждебных БпЛА разных типов (из них – 59 реактивных), что составляет 90% от общего количества ударных БпЛА.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 14 октября 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 22 локациях и падение сбитых (обломки) на 8 локациях. Часть неприятельских ракет целей не достигла.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько

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