Потери врага по состоянию на 14 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1650 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1694 сутки полномасштабной войны составляют 1 557 350 человек.

Потери России в войне на 14 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 октября потеряла:

личного состава – около 1 557 350 (+1 650) человек;

танков – 12 414 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 25 535 (+1) ед;

артиллерийских систем – 51 195 (+54) ед;

РСЗО/MLRS – 2 212 (+1) ед;

средства ПВО – 1704 (+0) ед;

самолетов – 443 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземные робототехнические комплексы – 2 951 (+9) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 563 589 (+1 827) ед;

крылатые ракеты – 5 126 (+0) ед;

корабли/катера – 35 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 162 789 (+371) ед;

специальная техника – 4 828 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 119 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Оникс;

сбито/подавлено 115 враждебных БпЛА разных типов (из них – 59 реактивных), что составляет 90% от общего количества ударных БпЛА.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 22 локациях и падение сбитых (обломки) на 8 локациях. Часть неприятельских ракет целей не достигла.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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