- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Потери врага по состоянию на 14 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1650 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1694 сутки полномасштабной войны составляют 1 557 350 человек.
Потери России в войне на 14 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 октября потеряла:
- личного состава – около 1 557 350 (+1 650) человек;
- танков – 12 414 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 25 535 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 51 195 (+54) ед;
- РСЗО/MLRS – 2 212 (+1) ед;
- средства ПВО – 1704 (+0) ед;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземные робототехнические комплексы – 2 951 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 563 589 (+1 827) ед;
- крылатые ракеты – 5 126 (+0) ед;
- корабли/катера – 35 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 162 789 (+371) ед;
- специальная техника – 4 828 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 119 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Оникс;
- сбито/подавлено 115 враждебных БпЛА разных типов (из них – 59 реактивных), что составляет 90% от общего количества ударных БпЛА.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 22 локациях и падение сбитых (обломки) на 8 локациях. Часть неприятельских ракет целей не достигла.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также:Карта боевых действий на сегодня.