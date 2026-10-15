Карта боевых действий в Украине на 15 октября 2026 года

Продолжается 1695-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 октября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 260 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар и 85 авиационных ударов, во время которых сбросил 278 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8224 дрона-камикадзе и совершили 2625 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 15 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бессалевка, Кореньок, Товстодубово, Сопич, Уланово, Малушино, Рогизно, Кучеровка, Яструбщина, Нескучное, Бачевск, Хреновка, Волфине, Казачье, Шалыгино Сумской области; Лесковщина Черниговской области. Авиаудару подверглись населенные пункты Партизанское и Суходол.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район скопления живой силы противника и пусковую площадку БПЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил два штурмовых действия, нанес один авиационный удар, применив один КАБ, совершил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 12 атак противника. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Избицкое, Терновая, Охримовка, Чугуновка, Николаевка, Рыбалчино и в сторону Захаровки, Черного, Малой Волчьей.

На Купянском направлении враг 18 раз пытался улучшить свои позиции, проводя наступательные действия в сторону Радьковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в сторону населенных пунктов Колодцы, Лиман и неподалеку от Масляковки.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в районе Кривой Луки.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Николаяполья, Новопавловки, Торецкого, Грузского, Свободного и Молодецкого.

Тридцать пять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новый Донбасс, Черниговка, Светлое, Доброполье, Новогришино, Гуливое, Сергеевка, Мирное, Молодежское, Муравко и Новопавловка.

На Александровском направлении враг один раз штурмовал в сторону Березового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 16 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рыбное, Терноватое, Ровно, Воздвижовка, Горькое, Верхняя Терса, Новоселовка, Гуляйпольское и Омельник.

На Ореховском направлении враг четырежды пытался атаковать в сторону Павловки и Степногорска.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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