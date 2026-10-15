Карта бойових дій в Україні на 15 жовтня 2026 року

Триває 1695-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 260 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 278 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8224 дрони-камікадзе та здійснили 2625 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 15 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Рогізне, Кучерівка, Яструбщина, Нескучне, Бачівськ, Хрінівка, Волфине, Козаче, Шалигине Сумської області; Лісківщина Чернігівської області. Авіаудару зазнали населені пункти Партизанське та Суходіл.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили противника та пусковий майданчик БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив дві штурмові дії, завдав одного авіаційного удару, застосувавши один КАБ, здійснив 55 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з них — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники атакували в районах населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Охрімівка, Чугунівка, Миколаївка, Рибалчине та в бік Захарівки, Чорного, Малої Вовчої.

На Куп’янському напрямку ворог 18 разів намагався покращити свої позиції, проводячи наступальні дії в бік Радьківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували у бік населених пунктів Колодязі, Лиман та неподалік Масляківки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки у районі Кривої Луки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Грузького, Вільного та Молодецького.

Тридцять п’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Чернігівка, Світле, Добропілля, Новогришине, Гуліве, Сергіївка, Мирне, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог один раз штурмував у бік Березового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 16 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рибне, Тернувате, Рівне, Воздвижівка, Гірке, Верхня Терса, Новоселівка, Гуляйпільське та Омельник.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався атакувати в бік Павлівки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.