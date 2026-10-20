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Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1700-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 октября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 206 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 63 авиационных удара, в том числе сбросил 217 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8784 дрона-камикадзе и совершили 2607 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Уланово, Писаревка, Кореньок, Хотинь, Малая Корчаковка, Юнаковка, Лужки и Большая Рыбица. Кроме того, авиационные удары получили районы Писаревки, Разниковки и Сенного.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два района сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Толстодубового, Коренько, Бунякино и Ровно.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 26 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Кутьковки, Лимана, Старицы, Малой Волчи, Избицкого, Вильчи, Охримовки, Захаровки, Караического, Бочкового, Зыбиного и Радьковки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Попытки продвинуться остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили 12 атак в районах Колодцев, Дибровы, Новомихайловки, Дружелюбовки, Красного Става, Зеленой Долины и Лимана.

На Славянском направлении захватчики совершили семь атак в районах Ямполя, Пискуновки и Николаевки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 15 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки, Дружковки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 атаку. Враг атаковал в районах Сергеевки и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Софиевки, Свободного, Кучерового Яра, Ганновки, Черниговки, Доброполья и Мирного.

На Александровском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении отражены 11 атак захватчиков в районах Рождественской, Долинки, Горького, Волшебного и Егоровки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки врага в районах Заречного и Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки оккупанты активных наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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