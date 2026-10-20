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Потери врага по состоянию на 20 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1560 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1700 сутки полномасштабной войны составляют 1568720 человек.
Потери России в войне на 20 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 октября потеряла:
- личного состава – около 1568720 (+1560) человек;
- танков – 12 425 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 25 570 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 51 359 (+42) ед;
- РСЗО – 2 227 (+3) ед.;
- средств ПВО – 1714 (+0) ед;
- самолетов – 449 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 986 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 571 572 (+1 578) ед;
- крылатых ракет – 5 138 (+4) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 164 871 (+293) ед;
- специальной техники – 4 842 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 115 враждебных БпЛА типа Shahed (73 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 30 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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