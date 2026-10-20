Потери врага по состоянию на 20 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1560 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1700 сутки полномасштабной войны составляют 1568720 человек.

Потери России в войне на 20 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 октября потеряла:

личного состава – около 1568720 (+1560) человек;

танков – 12 425 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 25 570 (+5) ед;

артиллерийских систем – 51 359 (+42) ед;

РСЗО – 2 227 (+3) ед.;

средств ПВО – 1714 (+0) ед;

самолетов – 449 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 986 (+12) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 571 572 (+1 578) ед;

крылатых ракет – 5 138 (+4) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 164 871 (+293) ед;

специальной техники – 4 842 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 115 враждебных БпЛА типа Shahed (73 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 30 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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