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Карта боевых действий в Украине на 26 октября 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1706-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 октября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 26 октября 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 26 октября 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 26 октября 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 26 октября 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 26 октября 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.

Вчера авиация противника нанесла 64 авиационных удара, в том числе сбросила 224 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9296 дронов-камикадзе и осуществили 2451 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам на Сумщине подверглись населенные пункты Малая Корчаковка, Товстодубово, Сопич, Коренок, Лужки, Студенок, Писаревка, Потаповка и Новая Сечь. В Черниговской области под обстрелами оказались Клюсы, Камень и Николаевка. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Иволжанское, Гнилица, Пустогород и Лужки Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, артиллерийскую систему и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.

На Северо-Слобожанском направлении захватчики трижды атаковали в районах Бачевска, Бояро-Лежачи и Алексеевки.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Радьковки, Бочкового, Охримовки и Захаровки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Попытки продвинуться остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили восемь атак в районах Степного, Зеленой Долины, Колодцев, Ставков, Лимана и Заречного.

На Славянском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Малиновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Райского, Николайполья, Долгой Балки, Константиновки, Алексеева-Дружковки и Новоселовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Надежды, Новопавловки, Софиевки, Свободного, Кучерового Яра, Ганновки, Нового Донбасса, Черниговки, Краснополья и Гуливого.

На Александровском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении отражены 13 атак захватчиков в районах Успешного, Рождественской, Долинки, Горького и Егоровки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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