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Карта боевых действий в Украине на 26 октября 2026 года
Продолжается 1706-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 октября 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.
Вчера авиация противника нанесла 64 авиационных удара, в том числе сбросила 224 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9296 дронов-камикадзе и осуществили 2451 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Артиллерийским обстрелам на Сумщине подверглись населенные пункты Малая Корчаковка, Товстодубово, Сопич, Коренок, Лужки, Студенок, Писаревка, Потаповка и Новая Сечь. В Черниговской области под обстрелами оказались Клюсы, Камень и Николаевка. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Иволжанское, Гнилица, Пустогород и Лужки Сумской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, артиллерийскую систему и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.
На Северо-Слобожанском направлении захватчики трижды атаковали в районах Бачевска, Бояро-Лежачи и Алексеевки.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Радьковки, Бочкового, Охримовки и Захаровки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.
Попытки продвинуться остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили восемь атак в районах Степного, Зеленой Долины, Колодцев, Ставков, Лимана и Заречного.
На Славянском направлении противник активных наступательных действий не проводил.
На Краматорском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Малиновки.
На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Райского, Николайполья, Долгой Балки, Константиновки, Алексеева-Дружковки и Новоселовки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 36 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Надежды, Новопавловки, Софиевки, Свободного, Кучерового Яра, Ганновки, Нового Донбасса, Черниговки, Краснополья и Гуливого.
На Александровском направлении противник активных наступательных действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении отражены 13 атак захватчиков в районах Успешного, Рождественской, Долинки, Горького и Егоровки.
На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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