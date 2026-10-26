Втрати ворога станом на 26 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 990 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1706 добу повномасштабної війни становлять 1 580 440 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 580 440 (+1 990) осіб;

танків – 12 448 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 609 (+4) од.;

артилерійських систем – 51 632 (+18) од.;

РСЗВ – 2 239 (+2) од.;

засобів ППО – 1 726 (+1) од.;

літаків – 449 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 018 (+1) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 582 458 (+1 656) од.;

крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 167 240 (+322) од.;

спеціальної техніки – 4 858 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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