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Втрати ворога станом на 26 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 990 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1706 добу повномасштабної війни становлять 1 580 440 осіб.
Втрати Росії у війні на 26 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 580 440 (+1 990) осіб;
- танків – 12 448 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 25 609 (+4) од.;
- артилерійських систем – 51 632 (+18) од.;
- РСЗВ – 2 239 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 726 (+1) од.;
- літаків – 449 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 018 (+1) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 582 458 (+1 656) од.;
- крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 167 240 (+322) од.;
- спеціальної техніки – 4 858 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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