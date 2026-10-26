Потери врага по состоянию на 26 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1990 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1706 сутки полномасштабной войны составляют 1 580 440 человек.

Потери России в войне на 26 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 октября потеряла:

личного состава – около 1 580 440 (+1 990) человек;

танков – 12 448 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 609 (+4) ед;

артиллерийских систем – 51 632 (+18) ед;

РСЗО – 2 239 (+2) ед;

средств ПВО – 1726 (+1) ед;

самолетов – 449 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3018 (+1) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 582 458 (+1 656) ед;

крылатых ракет – 5 138 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 167 240 (+322) ед;

специальной техники – 4 858 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 112 враждебных БпЛА типа Shahed (56 из них - реактивные), Гербера, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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