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Потери врага по состоянию на 26 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1990 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1706 сутки полномасштабной войны составляют 1 580 440 человек.
Потери России в войне на 26 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 октября потеряла:
- личного состава – около 1 580 440 (+1 990) человек;
- танков – 12 448 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 609 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 51 632 (+18) ед;
- РСЗО – 2 239 (+2) ед;
- средств ПВО – 1726 (+1) ед;
- самолетов – 449 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3018 (+1) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 582 458 (+1 656) ед;
- крылатых ракет – 5 138 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 167 240 (+322) ед;
- специальной техники – 4 858 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 112 враждебных БпЛА типа Shahed (56 из них - реактивные), Гербера, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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