Продолжается 1738-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 136 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 81 авиационный удар, во время которых сбросил 219 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7111 дронов-камикадзе и совершили 1888 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 21 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Кореньок, Товстодубово, Бачевск, Волфин, Яструбщина, Бессалевка, Лужки, Волковка, Старая Гута, Бруски, Шалыгино, Ходыно, Шпиль, Заречное, Чуйковка, Казачье Сумской области; Мормышка Черниговской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов скопления живой силы и техники противника, шесть пунктов управления БПЛА и позицию артиллерии.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил одну атаку, нанес семи авиационных ударов, применив 15 КАБ, и совершил 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили три атаки противника в сторону населенных пунктов Бочково, Васильевка и Захаровка.

На Купянском направлении враг штурмовал один раз в сторону Купянска.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили шесть атак в сторону населенных пунктов Торское, Лиман и Ставки.

На Славянском направлении противник совершил пять атак в районах Пискуновки, Ямполя и Николаевки.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовали один раз в сторону Стенок.

На Константиновском направлении зафиксировано 14 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Грузского, Кучерового Яра и Свободного.

Шестнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Новый Донбасс, Доброполье, Черниговка, Шевченко, Новофедоровка, Гуливе и Сергеевка.

На Александровском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Горькое и Волшебное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

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