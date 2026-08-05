Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2026 года

Продолжается 1624-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 259 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 89 авиационных ударов, во время которых сбросил 295 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 709 дронов-камикадзе и совершили 3214 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийские обстрелы врага подверглись населенным пунктам Кореньок, Бунякино, Рыжевка, Яструбино, Степановка, Уланово, Пустогород и Бессалевка Сумской области. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Сумы и Новые Вырки Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы противника, пять артиллерийских систем и два пункта управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили три вражеских штурма. В то же время агрессор нанес два авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб и осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 23 атаки противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы, Лимана, Избицкого и Казачьей Лопани, а также в направлениях Ковалевки, Охримовки, Черного, Домашнего, Митрофановки и Иващино.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где кафиры 14 раз атаковали в районах Лимана, Дибровы, Озерного и Ставков, а также в направлениях Чернещины, Ольговки, Шейковки и Дробышевого.

На Славянском направлении противник совершил 19 штурмовых действий в районах Закотного, Кривой Луки и Резниковки, а также в направлениях Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении противник трижды атакова в направлениях населенных пунктов Федоровка Вторая, Никифоровка и Марково.

На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Новоселовки и Новопавловки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 27 атак. Враг проявлял активность в районах Родинского и Котлиного, а также совершал штурмы в направлениях Новоалександровки, Торецкого, Шахового, Софиевки, Черниговки, Ганновки, Нового Донбасса, Доброполья, Шевченко, Васильевки, Удачного и Новоподгородного.

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в направлениях населенных пунктов Новогеоргиевка, Рыбное и Поддубное.

На Гуляйпольском направлении враг 16 раз атаковал и пытался продвинуться в районах Гуляйпольского, Железнодорожного и Горького, а также в направлениях Воздвиженки, Цветочного, Рождественской, Ровно, Староукраинки, Чаривного и Егоровки.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Белогорья, Павловки и Плавни.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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