Карта боевых действий в Украине на 9 октября 2026 года

Продолжается 1689-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 211 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 83 авиационных удара, во время которых сбросил 243 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9987 дронов-камикадзе и произвели 2444 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 19 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бессалевка, Кореньок, Толстодубово, Сопич, Уланово, Малушино, Нескучное, Середина-Буда, Волфине, Рогизно, Рыжевка, Кучеровка, Прогресс, Горки, Волковка, Студенок и Козаче Сумской Клюсы, Лисковщина и Кривуш Черниговской области. Авиаудара потерпел населенный пункт Гасичевка.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района скопления живой силы противника, место сосредоточения техники, две артиллерийские системы и два других важных объекта врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор провел одно штурмовое действие, совершил 30 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Избицкое, Терново, Вильча и Рыбалкино.

На Купянском направлении враг восемь раз пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Купянска-Узлового и Мирового.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты восемь раз атаковали в сторону населенных пунктов Новосергеевка, Новоселовка, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в районах Озерного и Лимана.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Кондратовки, Новоселовки, Торецкого, Степов и Роскошного.

Шестнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Свободное, Светлое, Доброполье, Краснополье, Сергеевка и Молодецкое.

На Александровском направлении враг дважды штурмовал в сторону Вороного и Запорожского.

На Гуляйпольском направлении, по уточненной информации, оккупанты 16 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рыбное, Согласие, Терноватое, Косовцево, Ровно, Верхняя Терса, Воздвижовка и Копани.

На Ореховском направлении враг дважды пытался атаковать в сторону Новопавловки и Плавней.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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