Китай грозит Мексике контрмерами из-за планов повысить тарифы на автомобили до 50%

Министерство торговли Китая выступило с жестким заявлением по поводу планов Мексики повысить импортные тарифы на автомобили азиатского производства. Мексика планирует увеличить пошлины до 50% с нынешних 20%, что, по словам Пекина, необдуманный шаг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

Власти КНР предостерегают, что предпримут "необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", если Мексика реализует свои планы.

Представители Китая призвали Мексику "быть чрезвычайно осторожной и дважды подумать, прежде чем действовать", отмечая важность двусторонних торговых отношений. Они обеспокоены тем, что эти меры могут повлиять на экономическое сотрудничество между странами.

Министр экономики Мексики Марсело Эбрард сообщил, что повышение тарифов является частью более широкого федерального бюджетного проекта, который будет касаться импорта на сумму $52 миллиарда. Хотя новые пошлины еще нуждаются в одобрении Конгресса, они могут вступить в силу уже через 30 дней после принятия.

Почему Мексика идет на такой шаг?

Автомобильная промышленность – крупнейший работодатель в Мексике. Новые тарифы – попытка защитить собственную экономику и местных производителей от конкуренции, в частности со стороны Китая. Эксперты отмечают, что китайские бренды агрессивно завоевывают рынок Мексики, забирая долю рынка у традиционных игроков. Китай также сталкивается с торговой напряженностью с США, поэтому может воспринимать действия Мексики как часть общей стратегии давления.

Это решение Мексики отражает глобальную тенденцию, когда страны пытаются оградить свои рынки от китайского "избыточного производства". Подобные меры уже принимают другие страны, в частности, Бразилия, которая ввела 35% тарифы на импорт электромобилей.

Инвестиции китайских компаний в Мексику, превышающие 7 миллиардов долларов, также оказались под угрозой. Хотя BYD, китайский гигант электромобилей до сих пор не построил запланированный завод в Мексике, эта страна стала главным экспортным направлением для китайских автомобилей.

Напомним, Мексика объявила о масштабной реформе импортных пошлин : тарифы на автомобили из Китая и ряда азиатских стран . По словам министра экономики Марсело Эбрарда, шаг направлен на защиту рабочих мест и отвечает нормам Всемирной торговой организации.