Мексика повышает пошлины на китайские автомобили до 50% в ответ на давление США

Мексика объявила о масштабной реформе импортных пошлин: тарифы на автомобили из Китая и ряда азиатских стран будут повышены до 50%. Об этом заявил министр экономики Марсело Эбрард, подчеркнув, что шаг направлен на защиту рабочих мест и отвечает нормам Всемирной торговой организации.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Пошлина на китайские автомобили составляет 20%. Повышение коснется и других секторов – стали, текстиля, игрушек и мотоциклов. В целом новые тарифы окажут влияние на импорт на сумму около 52 млрд долларов, или 8,6% от всего импорта страны.

По подсчетам правительства, это позволит сохранить более 325 тысяч рабочих мест.

В ответ Министерство иностранных дел КНР заявило, что выступает против торговых ограничений и призвало Мексику к сотрудничеству в восстановлении глобальной экономики. Китай пообещал решительно защищать собственные права и интересы.

Аналитики отмечают, что решение Мексики стало ответом на давление со стороны США, пытающихся ограничить влияние Китая в Латинской Америке. Вашингтон неоднократно отмечал, что не позволит Китаю использовать Мексику как лазейку для выхода на североамериканский рынок.

По словам экспертов, новая политика Мехико имеет двойной эффект: с одной стороны – увеличение доходов бюджета, а с другой – демонстрация лояльности к Вашингтону.

План еще должен быть одобрен Конгрессом, где правительство обладает большим большинством, поэтому принятие ожидается в ближайшее время.

Напомним, что ранее Канада объявила о введении 100% пошлины на импорт. китайских электромобилей, включая модели Tesla, начиная с 1 октября. Кроме этого, страна также ввела 25% пошлины на импорт стали и алюминия из Китая.

Также Европейский Союз проголосовал за введение пошлин до 45% на электромобили из Китая.