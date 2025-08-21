Снижение тарифов на авто и покупка ядерной энергии: ЕС и США заключили торговое соглашение

Европейский Союз и США официально закрепили торговое соглашение, согласованное месяц назад. Согласно ей, большинство товаров, импортируемых из ЕС, будут облагаться 15% пошлиной. Соглашение также предусматривает, что Евросоюз отменит тарифы на все промышленные товары из США и предоставит приоритетный доступ на свой рынок для американской сельскохозяйственной продукции и морепродуктов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В заявлении говорится, что Европейский Союз и Соединенные Штаты рассматривают это Рамочное соглашение как начальный этап долгосрочного процесса, который в будущем может быть расширен на новые сферы с целью улучшения рыночного доступа и углубления торговых и инвестиционных отношений.

Основные положения сделки:

ЕС отменяет пошлины на все промышленные товары из США и предоставляет приоритетный доступ на рынок для широкого спектра американской сельскохозяйственной продукции, включая морепродукты, молочные продукты, фрукты, овощи и мясо.

США снижают пошлины на ряд товаров из ЕС, в частности, на самолеты, фармацевтические препараты, автомобили и автозапчасти. Также стороны будут сотрудничать в защите рынка стали и алюминия от избыточного производства.

ЕС обязуется закупить американский сжиженный газ, нефть, продукты ядерной энергии на сумму $750 млрд к 2028 году и чипы для искусственного интеллекта на сумму $40 млрд.

Европейские компании планируют дополнительно инвестировать $600 миллиардов в стратегические сектора США к 2028 году.

ЕС увеличит закупки военного оборудования из США для углубления трансатлантического партнерства.

Американские пошлины на автомобили и другие детали

Как сообщает Reuters, представитель администрации США заявил, что европейские автопроизводители могут получить облегчение уже в ближайшие недели.

Соглашение предусматривает, что отмена американских пошлин на автомобили и автозапчасти вступит в силу в первый день месяца, когда ЕС внесет законопроект. Это открывает перспективу ретроактивных льгот для автопроизводителей.

В совместном заявлении отмечено, что с 1 сентября США будут применять к отдельным товарам из ЕС только ранее существовавшие тарифы. Эти тарифы, составляющие менее 15%, распространяются на самолеты и их детали, фармацевтические препараты, химикаты и природные ресурсы, в частности пробку.

Важно, что это исключение не касается вина и крепких напитков, хотя это было одним из ключевых требований Евросоюза. В то же время стороны договорились обсудить возможность включения других секторов и товаров в этот список в будущем.

Напомним, Европейский Союз и Соединенные Штаты 27 июля достигли важного торгового соглашения. После переговоров в Шотландии президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент США Дональд Трамп согласовали единую тарифную ставку в 15%, введение нулевых пошлин на ряд стратегических товаров и совместные энергетические закупки, которые должны заменить российские поставки.