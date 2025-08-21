Зниження тарифів на авто та купівля ядерної енергії: ЄС і США уклали торговельну угоду

Європейський Союз та США офіційно закріпили торговельну угоду, узгоджену місяць тому. Згідно з нею, більшість товарів, імпортованих з ЄС, обкладатимуться 15% митом. Угода також передбачає, що Євросоюз скасує тарифи на всі промислові товари зі США та надасть пріоритетний доступ на свій ринок для американської сільськогосподарської продукції та морепродуктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву Єврокомісії.

У заяві йдеться, що Європейський Союз та Сполучені Штати розглядають цю Рамкову угоду як початковий етап довгострокового процесу, який у майбутньому може бути розширений на нові сфери, з метою покращення ринкового доступу та поглиблення торговельних та інвестиційних відносин.

Основні положення угоди:

ЄС скасовує мита на всі промислові товари зі США та надає пріоритетний доступ на ринок для широкого спектра американської сільськогосподарської продукції, включно з морепродуктами, молочними продуктами, фруктами, овочами та м'ясом.

США знижують мита на низку товарів з ЄС, зокрема на літаки, фармацевтичні препарати, автомобілі та автозапчастини. Також сторони співпрацюватимуть щодо захисту ринку сталі та алюмінію від надлишкового виробництва.

ЄС зобов’язується закупити американський скраплений газ, нафту, продукти ядерної енергії на суму $750 мільярдів до 2028 року та чипи для штучного інтелекту на суму $40 мільярдів.

Європейські компанії планують додатково інвестувати $600 мільярдів у стратегічні сектори США до 2028 року.

ЄС збільшить закупівлі військового обладнання зі США для поглиблення трансатлантичного партнерства.

Американські мита на автомобілі та інші деталі

Як повідомляє Reuters, представник адміністрації США заявив, що європейські автовиробники можуть отримати полегшення вже найближчими тижнями.

Угода передбачає, що скасування американських мит на автомобілі та автозапчастини набуде чинності в перший день місяця, коли ЄС внесе законопроєкт. Це відкриває перспективу ретроактивних пільг для автовиробників.

У спільній заяві зазначено, що з 1 вересня США застосовуватимуть до окремих товарів з ЄС лише тарифи, які існували раніше. Ці тарифи, що становлять менше 15%, поширюються на літаки та їх деталі, фармацевтичні препарати, хімікати та природні ресурси, зокрема корок.

Важливо, що це виключення не стосується вина та міцних напоїв, хоча це було однією з ключових вимог Євросоюзу. Водночас сторони домовились обговорити можливість включення інших секторів і товарів до цього списку в майбутньому.

Нагадаємо, Європейський Союз і Сполучені Штати 27 липня досягли важливої торговельної угоди. Після перемовин у Шотландії президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп погодили єдину тарифну ставку у 15%, запровадження нульових мит на низку стратегічних товарів та спільні енергетичні закупівлі, що мають замінити російські поставки.