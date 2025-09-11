Мексика підвищує мита на китайські автомобілі до 50% у відповідь на тиск США

Мексика оголосила про масштабну реформу імпортних мит: тарифи на автомобілі з Китаю та низки азійських країн буде підвищено до 50%. Про це заявив міністр економіки Марсело Ебрард, підкресливши, що крок спрямований на захист робочих місць та відповідає нормам Світової організації торгівлі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Наразі мито на китайські автомобілі становить 20%. Підвищення торкнеться й інших секторів — сталі, текстилю, іграшок та мотоциклів. Загалом нові тарифи вплинуть на імпорт на суму близько 52 млрд доларів, або 8,6% від усього імпорту країни.

За підрахунками уряду, це дозволить зберегти понад 325 тисяч робочих місць.

У відповідь Міністерство закордонних справ КНР заявило, що виступає проти торгових обмежень і закликало Мексику до співпраці у відновленні глобальної економіки. Водночас Китай пообіцяв рішуче захищати власні права та інтереси.

Аналітики відзначають, що рішення Мексики стало також відповіддю на тиск з боку США, які намагаються обмежити вплив Китаю в Латинській Америці. Вашингтон неодноразово наголошував, що не дозволить Китаю використовувати Мексику як лазівку для виходу на північноамериканський ринок.

За словами експертів, нова політика Мехіко має подвійний ефект: з одного боку — збільшення доходів бюджету, а з іншого — демонстрація лояльності до Вашингтона.

План ще має бути схвалений Конгресом, де уряд володіє значною більшістю, тож ухвалення очікується найближчим часом.

Нагадаємо, що раніше Канада оголосила про запровадження 100% мита на імпорт китайських електромобілів, включаючи моделі Tesla, починаючи з 1 жовтня. Крім цього, країна також ввела 25% мито на імпорт сталі та алюмінію з Китаю.

Також Європейський Союз проголосував за запровадження мит до 45% на електромобілі з Китаю.