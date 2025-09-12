Китай погрожує Мексиці контрзаходами через плани підвищити тарифи на автомобілі до 50%

Міністерство торгівлі Китаю виступило із жорсткою заявою щодо планів Мексики підвищити імпортні тарифи на автомобілі азійського виробництва. Мексика планує збільшити мита до 50% з нинішніх 20%, що, за словами Пекіна, є необдуманим кроком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Влада КНР застерігає, що вживе "необхідних заходів для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів", якщо Мексика реалізує свої плани.

Представники Китаю закликали Мексику "бути надзвичайно обережною і двічі подумати, перш ніж діяти", наголошуючи на важливості двосторонніх торговельних відносин. Вони занепокоєні, що ці заходи можуть вплинути на економічну співпрацю між країнами.

Міністр економіки Мексики Марсело Ебрард повідомив, що підвищення тарифів є частиною ширшого федерального бюджетного проєкту, який стосуватиметься імпорту на суму $52 мільярди. Хоча нові мита ще потребують схвалення Конгресу, вони можуть набути чинності вже за 30 днів після ухвалення.

Чому Мексика йде на такий крок?

Автомобільна промисловість — найбільший роботодавець у Мексиці. Нові тарифи є спробою захистити власну економіку та місцевих виробників від конкуренції, зокрема з боку Китаю. Експерти зазначають, що китайські бренди агресивно завойовують ринок Мексики, забираючи частку ринку у традиційних гравців. Водночас Китай також стикається з торговельною напруженістю з США, тому може сприймати дії Мексики як частину загальної стратегії тиску.

Це рішення Мексики відображає глобальну тенденцію, коли країни намагаються захистити свої ринки від китайського "надлишкового виробництва". Подібні заходи вже вживають інші країни, зокрема Бразилія, яка запровадила 35% тарифи на імпорт електромобілів.

Інвестиції китайських компаній в Мексику, що перевищують $7 мільярдів, також опинилися під загрозою. Хоча BYD, китайський гігант електромобілів, досі не збудував запланований завод у Мексиці, ця країна стала головним експортним напрямком для китайських автомобілів.

Нагадаємо, Мексика оголосила про масштабну реформу імпортних мит: тарифи на автомобілі з Китаю та низки азійських країн. За словами міністра економіки Марсело Ебрарда, крок спрямований на захист робочих місць та відповідає нормам Світової організації торгівлі.