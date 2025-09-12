Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,31

+0,10

EUR

48,27

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,32

41,25

EUR

48,60

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Китай погрожує Мексиці контрзаходами через плани підвищити тарифи на автомобілі до 50%

прапори КРН
Китай погрожує Мексиці контрзаходами через нові мита на авто. / Freepik

Міністерство торгівлі Китаю виступило із жорсткою заявою щодо планів Мексики підвищити імпортні тарифи на автомобілі азійського виробництва. Мексика планує збільшити мита до 50% з нинішніх 20%, що, за словами Пекіна, є необдуманим кроком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Влада КНР застерігає, що вживе "необхідних заходів для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів", якщо Мексика реалізує свої плани.

Представники Китаю закликали Мексику "бути надзвичайно обережною і двічі подумати, перш ніж діяти", наголошуючи на важливості двосторонніх торговельних відносин. Вони занепокоєні, що ці заходи можуть вплинути на економічну співпрацю між країнами.

Міністр економіки Мексики Марсело Ебрард повідомив, що підвищення тарифів є частиною ширшого федерального бюджетного проєкту, який стосуватиметься імпорту на суму $52 мільярди. Хоча нові мита ще потребують схвалення Конгресу, вони можуть набути чинності вже за 30 днів після ухвалення.

Чому Мексика йде на такий крок?

Автомобільна промисловість — найбільший роботодавець у Мексиці. Нові тарифи є спробою захистити власну економіку та місцевих виробників від конкуренції, зокрема з боку Китаю. Експерти зазначають, що китайські бренди агресивно завойовують ринок Мексики, забираючи частку ринку у традиційних гравців. Водночас Китай також стикається з торговельною напруженістю з США, тому може сприймати дії Мексики як частину загальної стратегії тиску.

Це рішення Мексики відображає глобальну тенденцію, коли країни намагаються захистити свої ринки від китайського "надлишкового виробництва". Подібні заходи вже вживають інші країни, зокрема Бразилія, яка запровадила 35% тарифи на імпорт електромобілів.

Інвестиції китайських компаній в Мексику, що перевищують $7 мільярдів, також опинилися під загрозою. Хоча BYD, китайський гігант електромобілів, досі не збудував запланований завод у Мексиці, ця країна стала головним експортним напрямком для китайських автомобілів.

Нагадаємо, Мексика оголосила про масштабну реформу імпортних мит: тарифи на автомобілі з Китаю та низки азійських країн. За словами міністра економіки Марсело Ебрарда, крок спрямований на захист робочих місць та відповідає нормам Світової організації торгівлі.

Автор:
Тетяна Ковальчук