ЄС планує скасувати тарифи на товари зі США, щоб знизити мита на автомобілі: що відомо

Європейська комісія 28 серпня запропонувала скасувати мита на імпортні промислові товари зі США в обмін на зниження тарифів на європейські автомобілі з 27,5% до 15%., що є ключовою частиною торговельної угоди, яку ЄС та Сполучені Штати уклали минулого місяця.

Це частина рамкової угоди, укладеної між президентом Трампом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Трамп періодично критикував Європейський Союз, заявивши в лютому, що його було "створено, щоб обдурити Сполучені Штати", і критикував дефіцит торгівлі товарами США з ЄС, який у 2024 році становив 235 мільярдів доларів.

Уряди ЄС загалом заявили, що сприймають угоду як "менше зло", пам'ятаючи, що Трамп в іншому випадку мав би запровадити 30% тарифи майже на всі імпортовані товари з євроблоку.

Пропозиції ЄС також включають поступки щодо сільськогосподарської продукції, такі як нульові тарифи на картоплю, знижені ставки на помідори та квоти з нульовими або низькими тарифами на свинину, какао та піцу. З нього виключили яловичину, птицю, рис та етанол.

Експерти зазначають, що скасування тарифів ЄС на промислові товари зі США може мати незначний ефект, оскільки більшість із них і так не обкладаються митом, зокрема літаки, корок та генеричні ліки, звільнені від 15% тарифу, але сталь, алюміній та мідь закріплені на рівні 50%.

Однак ключовим моментом для Євросоюзу є зниження тарифів на автомобілі, що є однією з головних перемог для європейського автопрому. Законодавчу пропозицію ЄС має схвалити більшість із 27 членів ЄС та Європейський парламент, що може тривати кілька тижнів.

Нагадаємо, 21 серпня Європейський Союз та США офіційно закріпили торговельну угоду, узгоджену місяць тому. Згідно з нею, більшість товарів, імпортованих з ЄС, обкладатимуться 15% митом.