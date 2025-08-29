ЕС планирует отменить тарифы на товары из США, чтобы снизить пошлины на автомобили: что известно

Европейская комиссия 28 августа предложила отменить пошлины на импортные промышленные товары из США в обмен на снижение тарифов на европейские автомобили с 27,5% до 15%, что является ключевой частью торгового соглашения, которое ЕС и Соединенные Штаты заключили в прошлом месяце.

Это часть рамочного соглашения, заключенного между президентом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Трамп периодически критиковал Европейский Союз, заявив в феврале, что он был "создан, чтобы обмануть Соединенные Штаты", и критиковал дефицит торговли товарами США с ЕС, который в 2024 году составил 235 миллиардов долларов.

Правительства ЕС в целом заявили, что воспринимают соглашение как "меньшее зло", помня, что Трамп в противном случае должен ввести 30% тарифы почти на все импортируемые товары из евроблока.

Предложения ЕС также включают уступки сельскохозяйственной продукции, такие как нулевые тарифы на картофель, сниженные ставки на помидоры и квоты с нулевыми или низкими тарифами на свинину, какао и пиццу. Из него исключили говядину, птицу, рис и этанол.

Эксперты отмечают, что отмена тарифов ЕС на промышленные товары из США может иметь незначительный эффект, поскольку большинство из них и так не облагаются пошлиной, в том числе самолеты, пробка и генерические лекарства, освобожденные от 15% тарифа, но сталь, алюминий и медь закреплены на уровне 50%.

Однако ключевым моментом для Евросоюза является снижение тарифов на автомобили, что является одной из главных побед европейского автопрома. Законодательное предложение ЕС должно одобрить большинство из 27 членов ЕС и Европейский парламент, который может занять несколько недель.

Напомним, 21 августа Европейский Союз и США официально закрепили торговое соглашение, согласованное месяц назад. Согласно ей, большинство товаров, импортируемых из ЕС, будут облагаться 15% пошлиной.