За первые 100 дней в должности министра обороны Евгению Хмаре удалось стабилизировать фронт, найти эффективное противодействие реактивным "Шахедам" и провести блестящую операцию по подрыву Крымского моста.

Как пишет Dilo, об этом сообщает военный, политолог Кирилл Сазанов.

"В зиму Украина входит со стабилизированным фронтом, лучшими результатами против реактивных "Шахедов" и поддержкой партнеров. Через сто дней Хмара продемонстрировал, как боевой командир становится одним из архитекторов украинской обороны. Можем констатировать, что назначение Хмары было одним из самых удачных кадровых решений Президента", – считает политолог.

Сазонов отмечает, что за 100 дней фронт удалось стабилизировать больше всего за последние годы, а на отдельных участках Силы обороны возвращают позиции.

"Кроме того, прошлое руководство Минобороны фактически проспало появление реактивных "Шахедов" у врага. Минобороны Хмары решало этот вопрос в авральном порядке. И сейчас процент ущерба реактивных "Шахедов" существенно вырос и перевалил за 80%. Асимметричный подход "Альфы" СБУ Хмара перенес во всю оборону. К примеру, Украина не получила достаточно защиты для сбития баллистики, и вражеская баллистика действительно является большой проблемой. Но именно при Хмаре начала активно уничтожать пусковые установки врага", – акцентирует военный.

Политолог пишет, что при Хмаре международная работа Минобороны получила второе дыхание.

"Более 80 двусторонних встреч и два "Рамштайна", последний из которых был одним из самых удачных для Украины. Кроме того, есть акцент на собственное оружие, которое дает Украине свободу действовать быстро и самостоятельно. По инициативе Хмары упростили строительство защищенных подземных производств. Законтрактовано на 300% больше БПЛА, чем за весь 2025 год. Не могу не упомянуть о Керченском мосту. Кремль годами подавал его как гарантию, что Россия в Крыму навсегда. Удары украинских дронов и ракет по российским НПЗ имеют большой экономический эффект", – резюмирует Сазонов.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство обороны пересмотрело закупки, чтобы высвободить 15,6 млрд грн на то, в чем войска нуждаются сейчас.