Масштабный сбой в энергосистемах Испании и Португалии: правительства ищут ответы

В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, парализовавшее работу транспорта, предприятий и связи. Власти расследуют инцидент, не исключая возможность кибератаки.

Об этом сообщает El Pais.

Дефицит электроэнергии в Испании и Португалии

Одно из самых масштабных отключений электроэнергии в современной истории Испании парализовало жизнь миллионов людей почти по всей стране (за исключением островов) и в Португалии.

Начавшиеся около 12:00 перебои повлекли за собой массовые сбои в работе инфраструктуры, мобильной связи, транспорта, железнодорожных вокзалов, аэропортов и многочисленных предприятий.

Сообщается также о сотнях инцидентов с застреванием людей в лифтах.

Больницы избежали серьезных последствий благодаря работе резервных генераторов.

Отключение электроэнергии в Испании и Португалии повлекло за собой многочисленные проблемы в телекоммуникациях. Абоненты сталкиваются с трудностями в совершении звонков, а служба обмена сообщениями WhatsApp работает только частично.

Железнодорожная сеть Adif испытала серьезные сбои, что повлекло за собой прекращение движения поездов по всей стране.

Аэропорты, в частности в Мадриде и Барселоне, также подверглись перебоям в электроснабжении, что привело к задержкам рейсов. Авиакомпании и пассажиры столкнулись с неразберихой из-за ограничений в аэропортах Мадрид-Барахас и Лиссабон.

В Мадриде из-за отключения электроэнергии приостановлено движение метро и пригородных поездов.

Массовые отключения парализовали работу заводов, в том числе остановлено производство на заводе Ford Almussafes, а также на предприятиях Iveco в Мадриде и Вальядолиде. Рабочие остаются в неопределенности по ситуации.

Испанская фондовая биржа (BME) подтвердила, что работает в нормальном режиме, а перебоев в торговле не было. Рыночная инфраструктура работает без сбоев, хотя некоторые финансовые учреждения могут иметь проблемы с подключением.

Отключение электроэнергии в Португалии привело к хаосу в Лиссабонском аэропорту, где тысячи пассажиров столкнулись с серьезными трудностями.

Массовые отключения в Испании и Португалии оказали незначительное влияние на соседние французские районы, в частности в Перпиньяне, где зафиксированы отдельные перебои с электричеством.

Канарские и Балеарские острова и принципиально не пострадали. Канарские острова имеют 6 изолированных систем, по одной на каждый полуостров. Они изолированы от материковой части Испании и друг от друга. В случае с Балеарскими островами они состоят из двух отдельных систем: Майорка-Менорка и Ибица-Форментера. Они соединены меж собой, также с материком подводным кабелем.

Какая причина блекаута

Официального объяснения причин отключения пока нет.

Власти Испании и Португалии совместно с техническими командами ведут расследование, рассматривая среди возможных версий даже кибератаку.

По данным государственной энергетической компании Red Eléctrica, уже удалось начать постепенное возобновление электроснабжения на севере и юге Пиренейского полуострова.

В то же время Национальный институт кибербезопасности Испании (INCIBE) проверяет возможность кибератаки, хотя окончательные выводы пока не сделаны. В Португалии тоже не исключают этот сценарий.

Президент правительства Испании Педро Санчес возглавил кризисное совещание в Центре управления Red Electrica из-за масштабного отключения электроэнергии. Аналогичные встречи проходят в регионах, в частности, в Каталонии и Стране Басков. По данным компании Redeia, возобновление электроснабжения происходит постепенно, причины аварии до сих пор выясняются.