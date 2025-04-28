Масштабний збій в енергосистемах Іспанії та Португалії: уряди шукають відповіді

В Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що паралізувало роботу транспорту, підприємств і зв'язку. Влада розслідує інцидент, не виключаючи можливість кібератаки.

Про це інформує El Pais.

Дефіцит електроенергії в Іспанії та Португалії

Одне з наймасштабніших відключень електроенергії в сучасній історії Іспанії паралізувало життя мільйонів людей майже по всій країні (за винятком островів) і в Португалії.

Перебої, що почалися близько 12:00, спричинили масові збої в роботі інфраструктури, мобільного зв'язку, транспорту, залізничних вокзалів, аеропортів і численних підприємств.

Повідомляється також про сотні інцидентів із застряганням людей у ліфтах.

Лікарні уникнули серйозних наслідків завдяки роботі резервних генераторів.

Відключення електроенергії в Іспанії та Португалії спричинило численні проблеми в телекомунікаціях. Абоненти стикаються з труднощами у здійсненні дзвінків, а служба обміну повідомленнями WhatsApp працює лише частково.

Залізнична мережа Adif зазнала серйозних збоїв, що спричинило припинення руху поїздів по всій країні.

Аеропорти, зокрема в Мадриді та Барселоні, також зазнали перебоїв в електропостачанні, що призвело до затримок рейсів. Авіакомпанії та пасажири зіткнулися з плутаниною через обмеження в аеропортах Мадрид-Барахас та Лісабон.

У Мадриді через відключення електроенергії припинено рух метро та приміських поїздів.

Масові відключення паралізували роботу заводів, зокрема зупинено виробництво на заводі Ford Almussafes, а також на підприємствах Iveco в Мадриді та Вальядоліді. Робітники залишаються в невизначеності щодо ситуації.

Іспанська фондова біржа (BME) підтвердила, що працює в нормальному режимі, а перебоїв у торгівлі не було. Ринкова інфраструктура функціонує без збоїв, хоча деякі фінансові установи можуть мати проблеми з підключенням.

Відключення електроенергії в Португалії спричинило хаос у Лісабонському аеропорту, де тисячі пасажирів зіткнулися з серйозними труднощами.

Масові відключення в Іспанії та Португалії мало незначний вплив на сусідні французькі райони, зокрема в Перпіньяні, де зафіксовано окремі перебої з електрикою.

Канарські та Балеарські острови принципово не постраждали. Канарські острови мають шість ізольованих систем, по одній на кожен острів. Вони ізольовані від материкової частини Іспанії та один від одного. У випадку з Балеарськими островами, вони складаються з двох окремих систем: Майорка-Менорка та Ібіца-Форментера. Вони з'єднані між собою, а також з материком підводним кабелем.

Яка причина блекаута

Офіційного пояснення причин відключення поки що немає.

Влада Іспанії та Португалії спільно з технічними командами веде розслідування, розглядаючи серед можливих версій навіть кібератаку.

За даними державної енергетичної компанії Red Eléctrica, вже вдалося почати поступове відновлення електропостачання на півночі та півдні Піренейського півострова.

Водночас Національний інститут кібербезпеки Іспанії (INCIBE) перевіряє можливість кібератаки, хоча остаточних висновків наразі не зроблено. У Португалії також не виключають цей сценарій.

Президент уряду Іспанії Педро Санчес очолив кризову нараду в Центрі управління Red Electrica через масштабне відключення електроенергії. Аналогічні зустрічі проходять у регіонах, зокрема в Каталонії та Країні Басків. За даними компанії Redeia, відновлення електропостачання відбувається поступово, причини аварії досі з'ясовуються