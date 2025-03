Україна пройшла зиму без блекаутів, попри песимістичні прогнози

Перед зимою 2024-2025 років низка експертів та медіа прогнозували масштабні енергетичні відключення в Україні — до 20 годин на добу. Проте ці передбачення не справдилися, і країна пройшла холодний сезон без критичних проблем в енергосистемі.

Про це пише "Апостроф".

У статті "Експерти, що сіяли паніку: хто і як прогнозував енергетичний апокаліпсис в Україні взимку" йдеться, що енергосистема України витримала масовані удари Росії. Завдяки імпорту електроенергії, оперативному ремонту пошкоджених об’єктів та посиленню ППО вдалося уникнути тривалих відключень.

Міністерство енергетики зафіксувало чотири масштабні ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру з грудня 2024 по лютий 2025 року, але жодна з них не спричинила довготривалих блекаутів.

Незважаючи на це, напередодні зими деякі українські експерти прогнозували суттєві проблеми з електропостачанням. Наприклад, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко улітку 2024 року заявляв, що українців можуть очікувати відключення світла на 12-16 годин у разі сильних морозів. Восени Моніторингова місія ООН також публікувала звіти про можливі перебої з електроенергією до 18 годин на добу.

Західні ЗМІ, такі як CNN, The Washington Post, The Guardian та The New York Times, активно поширювали прогнози про масштабні відключення електроенергії в Україні. Видання Politico цитувало експертів, які заявляли, що удари по атомних станціях можуть залишити населення без світла на 20 годин на добу.

Українська влада неодноразово спростовувала такі заяви, наголошуючи, що енергосистема готова до зими. Міністр енергетики Герман Галущенко ще восени 2024 року запевняв, що запаси газу у сховищах достатні, а мережа ENTSO-E збільшила можливості імпорту електроенергії з ЄС до 1700 МВт.

Хоча ці прогнози не справдилися, вони мали негативні наслідки. Аналітики зазначають, що через постійні повідомлення про майбутні відключення українці масово скуповували генератори та зарядні станції, що призвело до зростання цін на ці товари на 60%. Крім того, побоювання зимових блекаутів змусили частину громадян виїхати за кордон, що позначилося на економіці та ринку праці.

Незважаючи на всі песимістичні прогнози, опалювальний сезон 2024-2025 років минає без критичних проблем, а енергосистема України продовжує стабільну роботу.