Международные партнеры поддержали 146 энергетических компаний Украины – Шмыгаль

Благодаря международным партнерам, 146 компаний энергетического сектора получили необходимую помощь. Также Фонд поддержки энергетики Украины имеет на счету около 1,2 млрд евро донорских средств.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Антикризисного энергетического штаба.

На заседании обсудили актуальные потребности энергетических предприятий. Глава правительства отметил, что руководители компаний подтвердили результативность и системность поступления помощи и отметил необходимость сохранения эффективной координации.

"Важно также сохранить ритмическую международную поддержку. Работает хаб экстренной энергетической помощи. Благодаря этому получили 1761 гуманитарный груз весом 22,6 тыс. тонн от 38 стран. Всего 146 компаний энергетического сектора получили помощь. А в Фонде поддержки энергетики Украины собрано примерно 1,2 млрд евро донорских", — сообщил премьер.

Согласно информации Министерства энергетики, с 30 декабря 2024 ограничения электроэнергии для бытовых потребителей не применяются, а для бизнеса — минимизировано.

Также утверждены графики восстановления, и в 2025 году планируется введение около 1 ГВт нового поколения, 170 МВт уже работает. В общем, после атак врага восстановлено 1,5 ГВт мощности.

Также до 15 мая профильные министерства и ведомства должны разработать план подготовки жилищно-коммунального хозяйства к следующему отопительному сезону.

Напомним, в Вашингтоне 25 апреля было заключено соглашение между Украиной и ЕБРР, где Денис Шмыгаль и Одиль Рено-Бассо договорились о выделении более 400 миллионов евро на подготовку к отопительному сезону.