Минцифра и Visa продолжили сотрудничество до 2027 года: что в приоритете

Министерство цифровой трансформации Украины и компания Visa продлили стратегическое партнерство до конца 2027 года. Сотрудничество с Visa продолжается с 2019 года, когда был подписан первый меморандум о взаимопонимании.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

С этого времени компания стала постоянным партнером ключевых цифровых инициатив в Украине.

В рамках нового этапа партнерства реализуются следующие направления:

Cashless economy и прозрачность восстановления: в рамках программы "Восстановление" вместе с Visa создана антифрод-система "крашеные деньги", которая гарантирует целевое использование средств на восстановление жилья. Украина стала первой страной, где применен этот подход, а в будущем планируется его масштабирование за границу;

Поддержка предпринимательства: при содействии Visa реализовано два сезона женского бизнес-акселератора "Отважная", третий уже в подготовке. Компания также поддерживает работу центров Действие. Бизнес в шести городах: Кременчуг, Кривой Рог, Тернополь, Одесса, Харьков и Буча;

Образование цифровых лидеров Visa является ключевым партнером программы CDTO Campus. За 1,5 года обучения прошли 840 будущих руководителей цифровой трансформации. Запущено четыре новых факультета, а также создано современное учебное пространство в Киеве;

Популяризация бренда цифрового государства: компания поддерживает проведение Diia Summit в Украине и за рубежом, помогая презентовать достижения Украины в области цифровизации на международном уровне.

В Минцифре подчеркивают, что разделяют с Visa видение цифрового будущего Украины. Благодаря сотрудничеству, удается не только упрощать государственные процессы, но и внедрять современные сервисы для граждан и бизнеса.

Недавно в Украине стартовал первый партнерский проект поддержки малого и среднего бизнеса, начатый ПриватБанком, WOG и Visa. Участниками программы станут бизнес-клиенты банка и предприниматели, которые откроют себе новую цифровую карту Visa Business GO.