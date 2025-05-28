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Мінцифра та Visa продовжили співпрацю до 2027 року: що в пріоритеті

Visa
Мінцифра та Visa продовжили співпрацю / Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України та компанія Visa продовжили стратегічне партнерство до кінця 2027 року. Співпраця з Visa триває з 2019 року, відколи був підписаний перший меморандум про взаєморозуміння.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Відтоді компанія стала постійним партнером ключових цифрових ініціатив в Україні.

У межах нового етапу партнерства реалізовуються такі напрями:

  • Cashless economy та прозорість відновлення: у межах програми "єВідновлення" разом з Visa створено антифрод-систему "фарбовані гроші", яка гарантує цільове використання коштів на відбудову житла. Україна стала першою країною, де застосовано цей підхід, а в майбутньому планується його масштабування за кордон;
  • Підтримка підприємництва: за сприяння Visa реалізовано два сезони жіночого бізнес-акселератора "Відважна", третій уже в підготовці. Компанія також підтримує роботу центрів Дія.Бізнес у шести містах: Кременчук, Кривий Ріг, Тернопіль, Одеса, Харків та Буча;
  • Освіта цифрових лідерів: Visa є ключовим партнером програми CDTO Campus. За 1,5 року навчання пройшли 840 майбутніх керівників цифрової трансформації. Запущено чотири нові факультети, а також створено сучасний навчальний простір у Києві;
  • Популяризація бренду цифрової держави: компанія підтримує проведення Diia Summit в Україні та за кордоном, допомагаючи презентувати досягнення України у сфері цифровізації на міжнародному рівні.

У Мінцифри підкреслюють, що поділяють із Visa бачення цифрового майбутнього України. Завдяки співпраці вдається не лише спрощувати державні процеси, а й впроваджувати сучасні сервіси для громадян та бізнесу.

Нещодавно в Україні стартував перший партнерський проєкт підтримки малого та середнього бізнесу, започаткований ПриватБанком, WOG і Visa. Учасниками програми стануть бізнес-клієнти банку та підприємці, які відкриють собі нову цифрову картку Visa Business GO.

Автор:
Тетяна Гойденко