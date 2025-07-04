Минфин в июне перечислил почти 30 млрд грн трансфертов в местные бюджеты

В июне 2025 года Министерство финансов Украины обеспечило перечисление 29,5 млрд грн межбюджетных трансфертов из государственного бюджета в местные бюджеты. Это составляет 94,9% от предусмотренного плана в месяц.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

В частности, базовая дотация на сумму 2,1 млрд. грн. и дополнительные дотации на 2,4 млрд. грн. были перечислены в полном объеме.

По информации Минфина, на 1 июля 2025 года остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду составляют 155,6 млрд грн. Это на 35 млрд грн больше, чем в начале года.

Накопленные ресурсы позволяют органам местного самоуправления продолжать финансирование первоочередных потребностей в общинах, в частности, в условиях действия военного положения и роста социальной нагрузки.

Добавим, в июне 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 241,2 млрд. гривен. Наибольшие поступления обеспечили дивиденды от госпредприятий (49,7 млрд. грн.), налог на добавленную стоимость с импортируемых товаров (43,5 млрд. грн.), а также налог на доходы физических лиц и военный сбор (30,1 млрд. грн.).