Мінфін у червні перерахував майже 30 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів

У червні 2025 року Міністерство фінансів України забезпечило перерахування 29,5 млрд грн міжбюджетних трансфертів із державного бюджету до місцевих бюджетів. Це становить 94,9% від передбаченого плану на місяць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Зокрема, базова дотація на суму 2,1 млрд грн та додаткові дотації на 2,4 млрд грн були перераховані у повному обсязі.

За інформацією Мінфіну, на 1 липня 2025 року залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами становлять 155,6 млрд грн. Це на 35 млрд грн більше, ніж на початку року.

Накопичені ресурси дозволяють органам місцевого самоврядування продовжувати фінансування першочергових потреб у громадах, зокрема в умовах дії воєнного стану та зростання соціального навантаження.

Додамо, у червні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 241,2 млрд гривень. Найбільші надходження забезпечили дивіденди від держпідприємств (49,7 млрд грн), податок на додану вартість з імпортованих товарів (43,5 млрд грн), а також податок на доходи фізичних осіб і військовий збір (30,1 млрд грн).