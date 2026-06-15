На Волыни возведут животноводческий комплекс на 1400 коров с собственной ветбольницей: детали проекта

В селе Войтин, принадлежащей к Торчинской общине Луцкого района Волынской области, запланировали построить ферму для крупного рогатого скота. На нем будут содержать около 1400 коров молочных пород.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении о плановой деятельности предприятия.

Владельцем проекта является местное сельскохозяйственное предприятие "Дружба". Новый объект возводят "для стабильного производства молока и эффективного воспроизводства поголовья дойного стада".

"На территории фермы запроектирован ряд производственных и вспомогательных зданий с беспривязной технологией содержания и индивидуальными боксами для отдыха. Также предусмотрена ветеринарная больница на 84 места для лечения больных коров и содержание новотельных", – говорится в описании проекта.

Производственный процесс будет охватывать полный цикл содержания стада, включая его простое воспроизведение за счет собственного помета путем искусственного осеменения. Планируется выход телят от спаренного поголовья на уровне 94%, выращивание молодняка и замена выбывших животных.

Животноводческое хозяйство будут обслуживать 66 работников. Новый аграрный объект будет расположен на земельном участке площадью 24,06 га, который находится в аренде предприятия "Дружба".

О "Дружбе"

Сельскохозяйственное частное предприятие "Дружба" основано в декабре 1997 года. Занимается растениеводством и животноводством. Площадь возделывания земель составляет более 3600 гектаров, на которых выращивают такие культуры, как пшеница, ячмень, овес, кукуруза, соя, рапс, сахарная свекла, горох, гречка.

Животноводческое направление деятельности представлено молочно-мясным скотоводством. На фермах удерживают 1750 голов крупного рогатого скота. Среднегодовой надежда молочного стада, составляющего 800 голов, достигает показателей более 8000 литров молока на корову.

По данным YouControl, размер уставного капитала предприятия составляет 24 420 грн. Его конечным бенефициарным владельцем отмечена Валентина Здрилюк.

Напомним, в Винницкой области начала работу новая молочно-товарная ферма "Винсайт", рассчитанная на 1200 голов скота. Это первый объект такого типа в области, построенный после начала полномасштабного вторжения.