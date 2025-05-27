"Настоящая ты: Сияй с Mary Kay": социальный проект Mary Kay Украина для поддержки девушек-подростков из уязвимых категорий

Компания Mary Kay Украина совместно с общественным союзом "Ассоциация наставничества для детей и молодежи" реализовали социальный проект "Настоящая ты: Сияй с Mary Kay" для девушек из учреждений институционального ухода в возрасте от 16 лет.

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Цель проекта

Основательница бренда Mary Kay Мэри Кэй Эш говорила: " В основе компании Mary Kay — стремление помогать другим ". Следуя ее установкам и задекларированной стратегии устойчивого развития, Mary Kay реализует ряд социальных проектов, направленных на поддержку женщин и детей.

Одним из таких проектов и стал проект по наставничеству " Настоящая ты: Сияй с Mary Kay ", который длился 5 месяцев (с ноября 2024 по март 2025) и охватил 50 участниц из Киева, Львова, Днепра и Каменец-Подольского. Главной целью этой инициативы была возможность помочь молодым девушкам из уязвимых категорий раскрыть свой потенциал, обрести новые навыки и укрепить веру в себя.

"Mary Kay — это не только о косметике и бизнес-возможностях. Это сообщество, в котором каждая девушка может почувствовать свою важность, поддержку окружающих, развить свои таланты и навыки и получить шанс реализовать лучший сценарий своего будущего. И девушки из уязвимых категорий как никто нуждаются в принадлежности к такому сообществу ", — отметила генеральный директор Mary Kay Украина Виктория Зоря-Яценко.

Реализация проекта

В рамках проекта "Независимые Консультанты по красоте Mary Kay" научили девушек основам ухода за кожей, базовым правилам макияжа, искусству выбора и сочетания ароматов и т.д. В ходе этих встреч участницы с удовольствием тестировали продукцию, составляли персональную бьюти-карту ухода за своей кожей, а в финале проекта все вместе радовались первым видимым результатам регулярного ухода.

Кроме того, сотрудники компании Mary Kay Украина провели ряд обучающих вебинаров для подростков, в рамках которых участницы проекта узнали больше об информационной безопасности в интернете, усилили свои навыки ведения соцсетей и создания контента. Овладев основами медиаграмотности и вместе разобрав кейсы работы с фейками, подростки снизили собственные риски попасть в мошеннические схемы в интернете и узнали, как защитить себя от информационных атак.

В рамках обучающих сессий с квалифицированными специалистами участницы проекта " Настоящая ты: Сияй с Mary Kay " также работали над укреплением уверенности в себе, вере в себя и учились заботиться о своем ментальном здоровье.

Проект с компанией Mary Kay «Настоящая ты: Сияй с Mary Kay» — это женская платформа, где каждая девушка может быть собой, верить в свои силы, раскрывать потенциал. важными и выполнимыми ", — рассказала координатор проектов "Ассоциации наставничества для детей и молодежи" Мария Коваленко.

Благодаря проекту девушки-участники узнали новые возможности для развития, укрепили веру в себя и свои силы, научились смело мечтать и открывать для себя новые горизонты. Mary Kay Украина верит, что такие проекты, как "Настоящая ты: Сияй с Mary Kay", являются важным шагом в поддержке девушек из уязвимых категорий, помогают их социализации после выпуска из учебно-воспитательных заведений и вносят весомый вклад в развитие молодого поколения, а значит, будущего Украины в целом.