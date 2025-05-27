"Справжня ти: Сяй з Mary Kay": соціальний проєкт Mary Kay Україна для підтримки дівчат-підлітків із вразливих категорій

Компанія Mary Kay Україна спільно з громадською спілкою "Асоціація наставництва для дітей та молоді" реалізували соціальний проєкт "Справжня ти: Сяй з Mary Kay" для дівчат із закладів інституційного догляду віком від 16 років.

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Мета проєкту

Засновниця бренду Mary Kay Мері Кей Еш говорила: "В основі компанії Mary Kay — прагнення допомагати іншим". Слідуючи її настановам та задекларованій стратегії сталого розвитку, Mary Kay реалізує ряд соціальних проєктів, спрямованих на підтримку жінок та дітей.

Одним із таких проєктів і став проєкт з наставництва "Справжня ти: Сяй з Mary Kay", що тривав 5 місяців (з листопада 2024 по березень 2025) та охопив 50 учасниць з Києва, Львова, Дніпра та Кам’янця-Подільського. Головною метою цією ініціативи була можливість допомогти молодим дівчатам із вразливих категорій розкрити свій потенціал, здобути нові навички та зміцнити віру в себе.

"Mary Kay — це не лише про косметику та бізнес-можливості. Це спільнота, у якій кожна дівчина може відчути свою важливість, підтримку оточуючих, розвинути свої таланти і навички та отримати шанс реалізувати кращий сценарій свого майбутнього. І дівчата з вразливих категорій як ніхто потребують належності до такої спільноти", — зазначила генеральна директорка Mary Kay Україна Вікторія Зоря-Яценко.

Реалізація проєкту

У межах проєкту "Незалежні Консультанти з краси Mary Kay" навчили дівчат основам догляду за шкірою, базовим правилам макіяжу, мистецтву вибору та поєднання ароматів тощо. Протягом цих зустрічей учасниці радо тестували продукцію, складали персональну б’юті-карту догляду за своєю шкірою, а у фіналі проєкту усі разом тішилися першим видимим результатам регулярного догляду.

Крім того, співробітники компанії Mary Kay Україна провели ряд навчальних вебінарів для підлітків, у рамках яких учасниці проєкту дізналися більше про інформаційну безпеку в інтернеті, посилили свої навички ведення соцмереж та створення контенту. Опанувавши основи медіаграмотності та разом розібравши кейси роботи з фейками, підлітки знизили власні ризики потрапити до шахрайських схем в інтернеті та дізналися, як захистити себе від інформаційних атак.

У рамках навчальних сесій із кваліфікованими фахівцями учасниці проєкту "Справжня ти: Сяй з Mary Kay" також працювали над зміцненням впевненості у собі, вірі в себе та вчилися дбати про своє ментальне здоров’я.

"Проєкт із компанією Mary Kay «Справжня ти: Сяй з Mary Kay» — це жіноча платформа, де кожна дівчина може бути собою, вірити у свої сили, розкривати потенціал. Це не просто тренінги чи вебінари — менторки Mary Kay діляться досвідом, надихають дівчат не боятися мріяти та діяти. Ми разом робимо усе, що у наших силах, щоб мрії дівчат стали важливими та здійсненними", — розповіла координаторка проєктів "Асоціації наставництва для дітей та молоді" Марія Коваленко.

Завдяки проєкту дівчата-учасниці дізналися про нові можливості для розвитку, зміцнили віру у себе та свої сили, навчилися сміливо мріяти та відкривати для себе нові горизонти. Mary Kay Україна вірить, що такі проєкти, як "Справжня ти: Сяй з Mary Kay" є важливим кроком у підтримці дівчат із вразливих категорій, допомагають їхній соціалізації після випуску із навчально-виховних закладів та роблять вагомий внесок у розвиток молодого покоління, а отже майбутнього України загалом.