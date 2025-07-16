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Новым председателем правления СК ИНГО назначен Андрей Семченко

Андрей Семченко
Андрей Семченко возглавил правление СК ИНГО.

Новым главой правления страховой компании ИНГО стал Андрей Семченко. Его кандидатура была утверждена Наблюдательным советом и согласована Национальным банком Украины согласно установленной процедуре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт компании.

Как отметили в компании, назначение Семченко стало следующим шагом по реализации курса на разграничение стратегических и исполнительных функций. В рамках этого процесса в апреле в состав Наблюдательного совета компании вошел многолетний руководитель ИНГО Игорь Гордиенко.

Андрей Семченко имеет опыт в финансовом секторе, в частности, в сферах корпоративного страхования, андеррайтинга, перестрахования и урегулирования убытков.

"Для меня важно сохранить то, что сделало ИНГО сильной компанией: взвешенность решений, техническую глубину, профессиональную этику и уважение к клиенту", – отметил он и   заверил, что в центре внимания компании остаются стабильный прибыльный рост, взвешенная андеррайтинговая политика и соблюдение регуляторных требований.

"С начала полномасштабной войны ИНГО стала одной из первых компаний, которые внедрили страхование военных рисков для имущества физических лиц и предложили действенные страховые решения для бизнеса. И мы продолжим развивать эту экспертизу, в частности в сотрудничестве с перестраховочными партнерами, финансовыми институциями и международными донорами ", - добавил новый ИНГО.

Согласно стратегии, к 2027 году компания планирует нарастить долю розничного сегмента до 40% за счет расширения продуктовой линейки, увеличения присутствия в регионах, онлайн продаж и развития омниканальной модели обслуживания.

СПРАВКА:

Андрей Семченко работает в страховом секторе с 2007 года. Имеет диплом MBA Международного института бизнеса. В страховой компании ИНГО занимал должности от начальника отдела по работе с международными компаниями и брокерами, руководителя управления перестрахования и международного бизнеса до директора по андеррайтингу и корпоративному бизнесу.