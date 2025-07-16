Новым председателем правления СК ИНГО назначен Андрей Семченко

Новым главой правления страховой компании ИНГО стал Андрей Семченко. Его кандидатура была утверждена Наблюдательным советом и согласована Национальным банком Украины согласно установленной процедуре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт компании.

Как отметили в компании, назначение Семченко стало следующим шагом по реализации курса на разграничение стратегических и исполнительных функций. В рамках этого процесса в апреле в состав Наблюдательного совета компании вошел многолетний руководитель ИНГО Игорь Гордиенко.

Андрей Семченко имеет опыт в финансовом секторе, в частности, в сферах корпоративного страхования, андеррайтинга, перестрахования и урегулирования убытков.

"Для меня важно сохранить то, что сделало ИНГО сильной компанией: взвешенность решений, техническую глубину, профессиональную этику и уважение к клиенту", – отметил он и заверил, что в центре внимания компании остаются стабильный прибыльный рост, взвешенная андеррайтинговая политика и соблюдение регуляторных требований.

"С начала полномасштабной войны ИНГО стала одной из первых компаний, которые внедрили страхование военных рисков для имущества физических лиц и предложили действенные страховые решения для бизнеса. И мы продолжим развивать эту экспертизу, в частности в сотрудничестве с перестраховочными партнерами, финансовыми институциями и международными донорами ", - добавил новый ИНГО.

Согласно стратегии, к 2027 году компания планирует нарастить долю розничного сегмента до 40% за счет расширения продуктовой линейки, увеличения присутствия в регионах, онлайн продаж и развития омниканальной модели обслуживания.

СПРАВКА:

Андрей Семченко работает в страховом секторе с 2007 года. Имеет диплом MBA Международного института бизнеса. В страховой компании ИНГО занимал должности от начальника отдела по работе с международными компаниями и брокерами, руководителя управления перестрахования и международного бизнеса до директора по андеррайтингу и корпоративному бизнесу.