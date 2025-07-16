- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Новим головою правління СК ІНГО призначено Андрія Семченка
Новим головою правління страхової компанії ІНГО став Андрій Семченко. Його кандидатуру було затверджено Наглядовою радою та погоджено Національним банком України згідно з установленою процедурою.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт компанії.
Як зазначили у компанії, призначення Семченко стало наступним кроком у реалізації курсу на розмежування стратегічних і виконавчих функцій. У межах цього процесу в квітні до складу Наглядової ради компанії увійшов багаторічний керівник ІНГО Ігор Гордієнко.
Андрій Семченко має досвід у фінансовому секторі, зокрема у сферах корпоративного страхування, андеррайтингу, перестрахування та врегулювання збитків.
"Для мене важливо зберегти те, що зробило ІНГО сильною компанією: виваженість рішень, технічну глибину, професійну етику та повагу до клієнта", – зазначив він і запевнив, що у центрі уваги компанії залишаються стабільне прибуткове зростання, виважена андеррайтингова політика та дотримання регуляторних вимог.
"З початку повномасштабної війни ІНГО стала однією з перших компаній, які впровадили страхування воєнних ризиків для майна фізичних осіб і запропонували дієві страхові рішення для бізнесу. І ми продовжимо розвивати цю експертизу, зокрема у співпраці з перестраховими партнерами, фінансовими інституціями та міжнародними донорами", — додав новий голова правління СК ІНГО.
Згідно зі стратегією, до 2027 року компанія планує наростити частку роздрібного сегмента до 40% за рахунок розширення продуктової лінійки, збільшення присутності у регіонах, онлайн-продажів та розвитку омніканальної моделі обслуговування.
Довідка
Андрій Семченко працює в страховому секторі з 2007 року. Має диплом MBA Міжнародного Інституту Бізнесу. У страховій компанії ІНГО обіймав посади від начальника відділу по роботі з міжнародними компаніями та брокерами, керівника управління перестрахування та міжнародного бізнесу до директора з андеррайтингу та з корпоративного бізнесу.