Новим головою правління СК ІНГО призначено Андрія Семченка

Новим головою правління страхової компанії ІНГО став Андрій Семченко. Його кандидатуру було затверджено Наглядовою радою та погоджено Національним банком України згідно з установленою процедурою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт компанії.

Як зазначили у компанії, призначення Семченко стало наступним кроком у реалізації курсу на розмежування стратегічних і виконавчих функцій. У межах цього процесу в квітні до складу Наглядової ради компанії увійшов багаторічний керівник ІНГО Ігор Гордієнко.

Андрій Семченко має досвід у фінансовому секторі, зокрема у сферах корпоративного страхування, андеррайтингу, перестрахування та врегулювання збитків.

"Для мене важливо зберегти те, що зробило ІНГО сильною компанією: виваженість рішень, технічну глибину, професійну етику та повагу до клієнта", – зазначив він і запевнив, що у центрі уваги компанії залишаються стабільне прибуткове зростання, виважена андеррайтингова політика та дотримання регуляторних вимог.

"З початку повномасштабної війни ІНГО стала однією з перших компаній, які впровадили страхування воєнних ризиків для майна фізичних осіб і запропонували дієві страхові рішення для бізнесу. І ми продовжимо розвивати цю експертизу, зокрема у співпраці з перестраховими партнерами, фінансовими інституціями та міжнародними донорами", — додав новий голова правління СК ІНГО.

Згідно зі стратегією, до 2027 року компанія планує наростити частку роздрібного сегмента до 40% за рахунок розширення продуктової лінійки, збільшення присутності у регіонах, онлайн-продажів та розвитку омніканальної моделі обслуговування.

Довідка

Андрій Семченко працює в страховому секторі з 2007 року. Має диплом MBA Міжнародного Інституту Бізнесу. У страховій компанії ІНГО обіймав посади від начальника відділу по роботі з міжнародними компаніями та брокерами, керівника управління перестрахування та міжнародного бізнесу до директора з андеррайтингу та з корпоративного бізнесу.