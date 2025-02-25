Объем потребительских кредитов уже превысил показатели довоенного 2021 года

В 2022 году объем портфеля потребительских кредитов уменьшился на 9,89% по сравнению с 2021 годом, а в 2023 и 2024 годах наблюдался постепенный рост потребительских кредитов — на 5% и 21,09% соответственно.

По состоянию на 1 января 2025 г. объем потребительских банковских кредитов физических лиц превышает довоенный объем на 15%, отметили аналитики Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" .

В структуре банковского кредитного портфеля физических лиц основную долю составляют потребительские кредиты – 76,52% от общего объема.

На втором месте по объему портфеля – кредиты на приобретение, строительство или реконструкцию недвижимости (12,7% от объема банковского кредитного портфеля физлиц). Кредиты на приобретение транспорта составляют 4,79%, а кредиты для ФЛП — 5,98%, отмечается в отчете центра.

По подсчетам аналитиков, по сравнению с довоенным 2021 годом, уменьшилась доля автокредитов (-2,78 п.п.), возросла доля ипотечных кредитов (+1,48 п.п.) и кредитов физическим лицам-предпринимателям (+1,38 п.п.). Доля потребительских кредитов осталась почти без изменений (-0,08 п.п.).

«Полномасштабное вторжение существенно повлияло на объемы кредитования физлиц: в течение 2022-го наблюдалось уменьшение объемов кредитования по всем кредитным программам. Но уже в 2023 году по большинству программ произошло существенное оживление, а по итогам 2024 года объемы кредитования превысили довоенные показатели”, — отметила Диляра Мустафаева, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса".

По данным центра, больше "просели" в процентном соотношении автокредиты: в 2022 году портфель автокредитования уменьшился на 32%, за 2023 год объем ссуд уменьшился на 10,26%. Но в 2024 объем кредитов на приобретение авто вырос на 19,41%, и на 1 января 2025 портфель автокредитов составил 73% от "довоенного" уровня.

Относительно ипотечного кредитования, по итогам 2022 года портфель банковских кредитов на недвижимость уменьшился на 25,29%, а по результатам 2023 существенно вырос (+24,31% по сравнению с остатками на начало года), и продолжил расти в 2024 году (+39,75%).

"По состоянию на 01.01.2025 объем банковского ипотечного портфеля на 30% превысил довоенный остаток (на 01.01.2022) главным образом благодаря введению государственной программы доступного жилья "єОселя"", — акцентировала Диляра Мустафаева.

Исходя из данных оборотно-сальдовых балансов банков, на начало 2025 г. ипотечный кредитный портфель имели 45 банков. По объему ипотечного кредитного портфеля в национальной валюте по состоянию на 01.01.2025 в тройку лидеров со значительным отрывом входят государственные банки: Ощадбанк, ПриватБанк и Укргазбанк. Суммарный объем их ипотечных кредитов составляет 83,35% общего объема ипотеки.

В десятку лидеров входят "Кредобанк", "Сенс Банк", "Правэкс Банк", банк "ГЛОБУС", банк "Кредит Днепр", "Скай Банк" и "УкрСиббанк".

Что касается кредитования физлиц-предпринимателей, то в 2022 году по сравнению с 2021 годом объем кредитов уменьшился на 4,95%, но уже в 2023 и 2024 году наблюдался рост на 24,72% и 25,85%. Прирост сравнительно с довоенным объемом на 1 января этого года составил 49%.

Ссылаясь на данные НБУ, эксперты отмечают, что за 2024 год не только увеличился портфель кредитов физлиц, но и улучшилось его качество. По состоянию на начало 2025 года в банковской системе объем кредитов физлиц, учитывая ФЛП, был равен 295,6 млрд грн. За 2024 год по сравнению с 2023 годом он увеличился на 54,7 млрд грн (+22,7%), при этом объем неработающих кредитов уменьшился на 10,9 млрд грн (-19,2%).

“К началу 2025 года доля неработающих кредитов физических лиц в банковском портфеле составляла 15,49% против 23,52% к началу 2024-го, то есть за год она уменьшилась на 8,03%. Для сравнения: на 1 января 2022 года доля неработающих кредитов физических лиц равнялась 16,86%. То есть к началу 2025 года ситуация с неработающими кредитами улучшилась даже по сравнению с довоенным периодом”, — отметила Диляра Мустафаева.

Основной объем кредитов физлиц находится на балансе банков с государственным капиталом — им принадлежит 54% общего объема кредитного портфеля и 60% от объема неработающих кредитов. Банки с частным капиталом обслуживают 37% общего объема кредитов физических лиц, а банки иностранных банковских групп — около 9%.

“В течение 2025 года высока вероятность дальнейшего роста объемов кредитного портфеля физлиц. На наш взгляд наиболее существенно в процентном отношении будут расти потребительские кредиты и кредиты для ФОТ. В то же время прирост автокредитования будет более медленным, а динамика ипотечного кредитования в первую очередь будет зависеть от эффективности работы государственной программы "єОселя"", — подытожила Мустафаева.