Обсяг споживчих кредитів вже перевищив показники “довоєнного” 2021 року

За підсумками 2022 року порівняно з 2021 роком обсяг портфеля споживчих кредитів зменшився на 9,89%, а у 2023 та 2024 роках спостерігалося поступове зростання споживчих кредитів — на 5% та 21,09% відповідно.

Станом на 1 січня 2025 року обсяг споживчих банківських кредитів фізичних осіб перевищує довоєнний обсяг на 15%, зауважили аналітики Центру економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”.

У структурі банківського кредитного портфеля фізичних осіб основну частку складають споживчі кредити — 76,52% від загального обсягу.

На другому місці за обсягом портфеля — кредити на придбання, будівництво або реконструкцію нерухомості (12,7% від обсягу банківського кредитного портфеля фізосіб). Кредити на придбання транспорту складають 4,79%, а кредити для ФОП — 5,98%, наголошується у звіті центру.

За підрахунками аналітиків, порівняно з “довоєнним” 2021 роком, зменшилась частка автокредитів (-2,78 в.п.), зросла частка іпотечних кредитів (+1,48 в.п.) та кредитів фізичним особам-підприємцям (+1,38 в.п.). Частка споживчих кредитів залишилася майже без змін (-0,08 в.п.).

“Повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на обсяги кредитування фізосіб: протягом 2022-го спостерігалось зменшення обсягів кредитування за всіма кредитними програмами. Але вже у 2023-му за більшістю програм відбулося суттєве пожвавлення, а за підсумками 2024 року обсяги кредитування перевищили довоєнні показники”, — зауважила Діляра Мустафаєва, керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу".

За даними центру, найбільше “просіли” у процентному співвідношенні автокредити: у 2022 році портфель автокредитування зменшився на 32%, за 2023 рік обсяг позик зменшився на 10,26%. Але у 2024-му обсяг кредитів на придбання авто зріс на 19,41%, і на 1 січня 2025-го портфель автокредитів склав 73% від “довоєнного” рівня.

Щодо іпотечного кредитування, за підсумками 2022 року портфель банківських кредитів на нерухомість зменшився на 25,29%, а за результатами 2023 року суттєво зріс (+24,31% у порівнянні з залишками на початок року), та продовжив зростати у 2024 році (+39,75%).

“Станом на 01.01.2025 обсяг банківського іпотечного портфеля на 30% перевищив довоєнний залишок (на 01.01.2022) головним чином завдяки запровадженню державної програми доступного житла “єОселя””, — акцентувала Діляра Мустафаєва.

Виходячи з даних оборотно-сальдових балансів банків, на початок 2025 року іпотечний кредитний портфель мали 45 банків. За обсягом іпотечного кредитного портфеля в національній валюті станом на 01.01.2025 до трійки лідерів зі значним відривом входять державні банки: «Ощадбанк», “ПриватБанк” та “Укргазбанк”. Сумарний обсяг їхніх іпотечних кредитів складає 83,35% від загального обсягу іпотеки.

До десятки лідерів входять “Кредобанк”, “Сенс Банк”, “Правекс Банк”, банк “ГЛОБУС”, банк “Кредит Дніпро”, “Скай Банк” та «Укрсиббанк”.

Щодо кредитування фізосіб-підприємців, то у 2022 році порівняно з 2021 роком обсяг кредитів зменшився на 4,95%, але вже у 2023 та 2024-му спостерігалося зростання на 24,72% та 25,85%. Приріст прівняно з довоєнним обсягом на 1 січня цього року склав 49%.

Посилаючись на дані НБУ, експерти зауважують, що за 2024 рік не тільки збільшився портфель кредитів фізосіб, а й покращилась його якість. Станом на початок 2025 року в банківській системі України обсяг кредитів фізичних осіб, враховуючи ФОП, дорівнював 295,6 млрд грн. За 2024 рік, порівняно з 2023 роком, він збільшився на 54,7 млрд грн (+22,7%), при цьому обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 10,9 млрд грн (-19,2%).

“На початок 2025 року частка непрацюючих кредитів фізичних осіб в банківському портфелі складала 15,49% проти 23,52% на початок 2024-го, тобто за рік вона зменшилась на 8,03%. Для порівняння: на 1 січня 2022-го частка непрацюючих кредитів фізичних осіб дорівнювала 16,86%. Тобто на початок 2025 року ситуація з непрацюючими кредитами покращилась навіть у порівнянні з довоєнним періодом”, — зазначила Діляра Мустафаєва.

Основний обсяг кредитів фізосіб перебуває на балансі банків з державним капіталом — їм належить 54% від загального обсягу кредитного портфеля та 60% від обсягу непрацюючих кредитів. Банки з приватним капіталом обслуговують 37% від загального обсягу кредитів фізичних осіб, а банки іноземних банківських груп — близько 9%.

“Протягом 2025 року є висока ймовірність подальшого зростання обсягів кредитного портфеля фізосіб. На наш погляд, найбільш суттєво у процентному відношенні зростатимуть споживчі кредити та кредити для ФОП. Водночас приріст автокредитування буде більш повільним, а динаміка іпотечного кредитування в першу чергу залежатиме від ефективності роботи державної програми “єОселя””, — підсумувала Мустафаєва.