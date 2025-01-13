Обеспечит светом 600 000 домохозяйств: ДТЭК установит шесть энергосберегающих установок в разных регионах Украины

Энергетическая компания ДТЭК Рината Ахметова реализует первый в Украине масштабный проект по созданию портфеля систем хранения энергии на базе аккумуляторных батарей.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

ДТЭК подписала контракт с компанией Fluence на установку в Украине систем накопления энергии (батарей) общей мощностью 200 МВт.

Шесть энергосберегающих установок будут расположены в разных регионах Украины, мощностью от 20 МВт до 50 МВт, что будет составлять 200 МВт. Вместе они будут хранить до 400 МВт-ч электроэнергии – этого достаточно, чтобы в течение двух часов снабжать электроэнергией 600 000 домохозяйств (что эквивалентно примерно половине домохозяйств в Киеве).

Как отмечают в компании, проект с общим объемом инвестиций €140 миллионов является важным шагом на пути к усилению энергетической независимости Украины, стабилизации энергоснабжения и переходу к возобновляемым источникам энергии.

Сообщается, что Fluence и ДТЭК (из-за своей дочерней компании ДТЭК ВДЭ) планируют завершить проект до октября 2025 года, чтобы системы были установлены к началу зимнего сезона 2025-2026 годов для укрепления украинской электросети в период возможных отключений.

Децентрализованный характер проекта позволит энергосистеме избегать отключений и восстанавливать стабильность энергосистемы гораздо быстрее на местном уровне, чем раньше.

Кроме того, системы хранения спроектированы таким образом, чтобы оказывать высокотехнологичные услуги по стабилизации энергосистемы, благодаря их способности формировать сеть.

"Украина станет одной из первых среди стран, которые воспользуются этой инновационной функциональностью, укрепляя свою энергетическую инфраструктуру на будущее. Благодаря усовершенствованным режимам управления система хранения электроэнергии на основе аккумуляторов также должна обеспечить быстрое восстановление электроснабжения после отключений", — подчеркнули в ДТЭК.

Компания Fluence является глобальным лидером на рынке энергетических накопителей, поставляющим интеллектуальные решения по хранению энергии, оперативным услугам и программному обеспечению для оптимизации активов.

Fluence основана компаниями Siemens и AES Corporation. На счету компании строительство более 35 ГВтч энергосберегающих решений с лидерскими характеристиками в отрасли. Fluence обладает большим опытом интеграции объектов хранения энергии в национальные энергетические инфраструктуры, включая портфель проектов по хранению энергии мощностью 201 МВт в Литве и 450 МВт для операторов системы передачи Германии.

Ранее сообщалось, что ДТЭК планирует построить в Киевской области установку хранения энергии мощностью 20 МВт. Цель строительства состоит в возможности выполнять автоматическое регулирование частоты в объединенной энергосистеме Украины во избежание введения графиков аварийных отключений потребителей. В частности строительство системы накопления позволит снизить объем колебаний и аварийных отключений и вероятность системных аварий (блэкаутов).

Группа ДТЭК (DTEK Group) – лидер и крупнейший частный инвестор энергетического сектора Украины. В компаниях Группы ДТЭК работают 55 000 сотрудников.

Компании Группы ДТЭК занимаются производством электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях, добычей природного газа и угля, осуществляют трейдинг энергоресурсами на местном и международных рынках, распределяют и снабжают электрическую энергию потребителям, оказывают энергоэффективные услуги клиентам, развивают энергоэффективные услуги.