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От маленького магазина во Франции до международной сети Leroy Merlin
Более века назад, в 1923 году, в небольшом французском городке Нё-ле-Мин 19-летний Адольф Леруа женился на Розе Мерлен. Оба происходили из семей торговцев, поэтому их союз стал не только романтичным, но и деловым.
Месье Леруа унаследовал семейный магазин с бесхитростным товаром, но вместе с женой быстро поняли, что для успеха нужно больше. Они расширили ассортимент, добавив строительные материалы и мебель, что стало первым шагом к созданию инновационного магазина.
В 1960-х Leroy Merlin совершила революцию в ритейле, открыв во Франции первый магазин самообслуживания. Владельцы компании ввели совершенно новую концепцию в торговле Do It Yourself (DIY) – "Сделай сам", что значительно упростило покупки и привлекло внимание новых клиентов.
Выход Leroy Merlin за пределы Франции
Конец 1980-х стал началом глобальной экспансии Leroy Merlin: компания открыла свой первый магазин в Испании, а вскоре приобрела бельгийскую сеть Bricoman. В 1990-х вышла на рынки Польши, Италии, Бразилии и других стран.
Успех обеспечивали гибкость работы и адаптации к особенностям каждого нового рынка. Leroy Merlin первой в своем сегменте предложила услуги доставки и сборки товаров, что сделало покупки еще более удобными для покупателей. В 2000-х компания значительно усилила свои позиции и вышла на рынки Китая, Южной Африки, Грузии и других стран. В этот период Leroy Merlin ввела инновационные услуги – онлайн-продажи.
Leroy Merlin в Украине
На украинский рынок Leroy Merlin пришла в 2008 году. Первый магазин открылся в Киеве. Впоследствии в столице появились еще два строительных гипермаркета и один в Одессе. Компания планировала расширение и дальше, но устойчивое развитие прервало полномасштабное вторжение. Строительные гипермаркеты "Леруа Мерлен Украина" возобновили свою работу летом 2022 года. Осенью того же года компания основала благотворительный фонд Solidarity, помогающий украинцам с восстановлением и ремонтом жилья и социальной инфраструктуры. В целом на конец 2024 года БФ Solidarity при поддержке компании "Леруа Мерлен" реализовал благотворительные проекты на сумму 200 млн грн.
Ответ на вызовы
Leroy Merlin Украина гибко адаптируется к изменениям рынка и потребностям потребителей. Сегодня компания предлагает строительные материалы, инструменты, сантехнику, электротовары, товары по ремонту и обустройству жилья от ведущих мировых и украинских производителей.
Также в сети представлена широкая линейка собственных марок в ключевых категориях, чтобы обеспечить покупателям наилучшее соотношение цены и качества благодаря оптимизированному производству и отсутствию посредников. Компания делает основной упор на доступность товаров без компромиссов по качеству и придерживается бизнес-модели "низкие цены каждый день".
Leroy Merlin – это не просто магазин, а надежный партнер по ремонту и строительству, сочетающий выгодные цены с высокими стандартами обслуживания, способствует развитию украинского рынка и поддерживает восстановление страны.