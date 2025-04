Від маленького магазину у Франції до міжнародної мережі Leroy Merlin

Понад століття тому, у 1923 році, в невеликому французькому містечку Не-ле-Мін 19-річний Адольф Леруа одружився з Розою Мерлен. Обоє походили з родин торговців, тож їхній союз став не лише романтичним, а й бізнесовим.

Месьє Леруа успадкував сімейний магазин з нехитрим скарбом, але разом із дружиною швидко зрозуміли, що для успіху потрібно більше. Вони розширили асортимент, додавши будівельні матеріали та меблі, що стало першим кроком до створення інноваційного магазину.

У 1960-х Leroy Merlin здійснила революцію в ритейлі, відкривши у Франції перший магазин самообслуговування. Власники компанії запровадили абсолютно нову на той час концепцію у торгівлі Do It Yourself (DIY) – "Зроби сам", що значно спростило покупки та привернуло увагу нових клієнтів.

Вихід Leroy Merlin за межі Франції

Кінець 1980-х років став початком глобальної експансії Leroy Merlin: компанія відкрила свій перший магазин в Іспанії, а незабаром придбала бельгійську мережу Bricoman. У 1990-х вийшла на ринки Польщі, Італії, Бразилії та інших країн.

Успіх забезпечували гнучкість роботи та адаптація до особливостей кожного нового ринку. Leroy Merlin першою у своєму сегменті запропонувала послуги доставки та складання товарів, що зробило покупки ще зручнішими для покупців. У 2000-х компанія значно посилила свої позиції і вийшла на ринки Китаю, Південної Африки, Грузії та інших країн. У цей період Leroy Merlin запровадила інноваційні послуги – онлайн-продажі.

Магазин Leroy Merlin в Іспанії Фото: пресслужба Леруа Мерлен Україна

Leroy Merlin в Україні

На український ринок Leroy Merlin прийшла у 2008 році. Перший магазин відкрився в Києві. Згодом у столиці з’явилися ще два будівельні гіпермаркети і один в Одесі. Компанія планувала розширення і надалі, але сталий розвиток перервало повномасштабне вторгнення. Будівельні гіпермаркети "Леруа Мерлен Україна" відновили свою роботу влітку 2022 року. Восени того ж року компанія заснувала благодійний фонд Solidarіty, який допомагає українцям з відновленням та ремонтом житла та соціальної інфраструктури. Загалом на кінець 2024 року БФ Solidarіty за підтримки компанії "Леруа Мерлен" реалізував благодійних проєктів на суму 200 млн грн.

Магазин "Леруа Мерлен" в м. Київ, вул. Полярна 17А Фото: пресслужба Леруа Мерлен Україна

Відповідь на виклики

Leroy Merlin Україна гнучко адаптується до змін ринку та потреб споживачів. Сьогодні компанія пропонує будівельні матеріали, інструменти, сантехніку, електротовари, товари для ремонту та облаштування житла від провідних світових і українських виробників.

Також у мережі представлена широка лінійка власних торговельних марок у ключових категоріях, щоб забезпечити покупцям найкраще співвідношення ціни та якості завдяки оптимізованому виробництву та відсутності посередників. Компанія робить основний акцент на доступність товарів без компромісів щодо якості та дотримується бізнес-моделі "низькі ціни щодня".

Leroy Merlin – це не просто магазин, а надійний партнер у ремонті та будівництві, що поєднує вигідні ціни з високими стандартами обслуговування, сприяє розвитку українського ринку та підтримує відновлення країни.