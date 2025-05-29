"Пивденный" разработал комплексные кредитные решения для поддержки экспортеров

Банк "Пивденный" разработал новые комплексные кредитные решения для поддержки экспортеров. Теперь, кроме финансирования экспортной деятельности под страхование "Экспортно-кредитного агентства" (ЭКА), экспортеры могут получить кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9 %" также со страхованием ЭКА.

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Об этом сообщает пресс-служба банка "Пивденный".

Это позволяет клиенту привлечь выгодное финансирование с пониженной процентной ставкой благодаря госкомпенсации – даже без твердого залога, ведь страховка ЭКА признается приемлемым залогом согласно требованиям НБУ. Таким образом, клиент получает льготный кредит без имущественного залога, а банк – застрахованные риски невозврата.

Также для корпоративного бизнеса банк ввел программу "Финансирование клиентов под возмещение НДС". Она ориентирована прежде всего на экспортеров – основных получателей НДС-возмещения из госбюджета. Клиенты могут получить краткосрочное финансирование для покрытия кассовых разрывов до возмещения НДС из бюджета. "Пивденный" активно работает над расширением возможностей этой программы – в частности над внедрением валютного финансирования.

Новые программы доступны для малого, среднего и крупного бизнеса.

Напомним, что банк "Пивденный" присоединился к банкам-партнерам ЭКА по программе поддержки экспортеров в июле 2023 года.

В 2024 году "Пивденный" увеличил объем корпоративного кредитования на 41 %, тогда как рост показателя в банковской системе составляет всего лишь 15 %. Около 64 % общего объема прироста лимитов в 2024 году (5,6 млрд грн) в банке приходится на экспортеров.

Банк "Пивденный". Лицензия НБУ №65 от 07.10.2011. Свидетельство о регистрации в государственном реестре банков №218 от 03.12.1993