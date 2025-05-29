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"Пивденный" разработал комплексные кредитные решения для поддержки экспортеров

Банк "Пивденный"
Банк "Пивденный" поддерживает экспортеров

Банк "Пивденный" разработал новые комплексные кредитные решения для поддержки экспортеров. Теперь, кроме финансирования экспортной деятельности под страхование "Экспортно-кредитного агентства" (ЭКА), экспортеры могут получить кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9 %" также со страхованием ЭКА.

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Об этом сообщает пресс-служба банка "Пивденный".

Это позволяет клиенту привлечь выгодное финансирование с пониженной процентной ставкой благодаря госкомпенсации – даже без твердого залога, ведь страховка ЭКА признается приемлемым залогом согласно требованиям НБУ. Таким образом, клиент получает льготный кредит без имущественного залога, а банк – застрахованные риски невозврата.

Также для корпоративного бизнеса банк ввел программу "Финансирование клиентов под возмещение НДС". Она ориентирована прежде всего на экспортеров – основных получателей НДС-возмещения из госбюджета. Клиенты могут получить краткосрочное финансирование для покрытия кассовых разрывов до возмещения НДС из бюджета. "Пивденный" активно работает над расширением возможностей этой программы – в частности над внедрением валютного финансирования.

Новые программы доступны для малого, среднего и крупного бизнеса.

Напомним, что банк "Пивденный" присоединился к банкам-партнерам ЭКА по программе поддержки экспортеров в июле 2023 года.

В 2024 году "Пивденный" увеличил объем корпоративного кредитования на 41 %, тогда как рост показателя в банковской системе составляет всего лишь 15 %. Около 64 % общего объема прироста лимитов в 2024 году (5,6 млрд грн) в банке приходится на экспортеров.

Банк "Пивденный". Лицензия НБУ №65 от 07.10.2011. Свидетельство о регистрации в государственном реестре банков №218 от 03.12.1993