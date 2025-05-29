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"Південний" розробив комплексні кредитні рішення для підтримки експортерів

Банк "Південний"
Банк "Південний" підтримує експортерів

Банк "Південний" розробив нові комплексні кредитні рішення для підтримки експортерів. Тепер, окрім фінансування експортної діяльності під страхування "Експортно-кредитного агентства" (ЕКА), експортери можуть отримати кредит за програмою "Доступні кредити 5-7-9 %" також зі страхуванням ЕКА. 

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Про це повідомляє пресслужба банку "Південний".

Це дає змогу клієнту залучити вигідне фінансування зі зниженою відсотковою ставкою завдяки держкомпенсації – навіть без твердої застави, адже страховка ЕКА визнається прийнятною заставою згідно з вимогами НБУ. Таким чином клієнт отримує пільговий кредит без майнової застави, а банк – застраховані ризики неповернення.

Також для корпоративного бізнесу банк запровадив програму "Фінансування клієнтів під відшкодування ПДВ". Вона орієнтована насамперед на експортерів – основних отримувачів ПДВ-відшкодування з держбюджету. Клієнти можуть отримати короткострокове фінансування для покриття касових розривів до моменту відшкодування ПДВ із бюджету. Наразі "Південний" активно працює над розширенням можливостей цієї програми – зокрема над впровадженням валютного фінансування.

Нові програми доступні для малого, середнього та великого бізнесу.

Нагадаємо: банк "Південний" долучився до банків-партнерів ЕКА за програмою підтримки експортерів у липні 2023 року.

У 2024 році "Південний" збільшив обсяг корпоративного кредитування на 41 %, тоді як зростання показника у банківській системі загалом становить тільки 15 %. Близько 64 % від загального обсягу приросту лімітів у 2024 році (5,6 млрд грн) у банку припадає на експортерів.

Банк "Південний". Ліцензія НБУ № 65 від 07.10.2011. Свідоцтво про реєстрацію у державному реєстрі банків № 218 від 03.12.1993