"Південний" розробив комплексні кредитні рішення для підтримки експортерів

Банк "Південний" розробив нові комплексні кредитні рішення для підтримки експортерів. Тепер, окрім фінансування експортної діяльності під страхування "Експортно-кредитного агентства" (ЕКА), експортери можуть отримати кредит за програмою "Доступні кредити 5-7-9 %" також зі страхуванням ЕКА.

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Про це повідомляє пресслужба банку "Південний".

Це дає змогу клієнту залучити вигідне фінансування зі зниженою відсотковою ставкою завдяки держкомпенсації – навіть без твердої застави, адже страховка ЕКА визнається прийнятною заставою згідно з вимогами НБУ. Таким чином клієнт отримує пільговий кредит без майнової застави, а банк – застраховані ризики неповернення.

Також для корпоративного бізнесу банк запровадив програму "Фінансування клієнтів під відшкодування ПДВ". Вона орієнтована насамперед на експортерів – основних отримувачів ПДВ-відшкодування з держбюджету. Клієнти можуть отримати короткострокове фінансування для покриття касових розривів до моменту відшкодування ПДВ із бюджету. Наразі "Південний" активно працює над розширенням можливостей цієї програми – зокрема над впровадженням валютного фінансування.

Нові програми доступні для малого, середнього та великого бізнесу.

Нагадаємо: банк "Південний" долучився до банків-партнерів ЕКА за програмою підтримки експортерів у липні 2023 року.

У 2024 році "Південний" збільшив обсяг корпоративного кредитування на 41 %, тоді як зростання показника у банківській системі загалом становить тільки 15 %. Близько 64 % від загального обсягу приросту лімітів у 2024 році (5,6 млрд грн) у банку припадає на експортерів.

Банк "Південний". Ліцензія НБУ № 65 від 07.10.2011. Свідоцтво про реєстрацію у державному реєстрі банків № 218 від 03.12.1993