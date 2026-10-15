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Потери врага по состоянию на 15 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 880 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1695 сутки полномасштабной войны составляют 1 559 230 человек.
Потери России в войне на 15 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 октября потеряла:
- личного состава – около 1 559 230 (+1 880) человек;
- танков – 12 414 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 25 537 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 51 233 (+38) ед;
- РСЗО/MLRS – 2 216 (+4) ед;
- средства ПВО – 1707 (+3) ед;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземные робототехнические комплексы – 2 955 (+4) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308) ед;
- крылатые ракеты – 5 130 (+4) ед;
- корабли/катера – 35 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 163 324 (+535) ед;
- специальная техника – 4 830 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 536 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 31 локацию, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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