Потери врага по состоянию на 15 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 880 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1695 сутки полномасштабной войны составляют 1 559 230 человек.

Потери России в войне на 15 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 октября потеряла:

личного состава – около 1 559 230 (+1 880) человек;

танков – 12 414 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 25 537 (+2) ед;

артиллерийских систем – 51 233 (+38) ед;

РСЗО/MLRS – 2 216 (+4) ед;

средства ПВО – 1707 (+3) ед;

самолетов – 443 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземные робототехнические комплексы – 2 955 (+4) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308) ед;

крылатые ракеты – 5 130 (+4) ед;

корабли/катера – 35 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 163 324 (+535) ед;

специальная техника – 4 830 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 536 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 31 локацию, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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