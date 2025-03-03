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Потери врага по состоянию на 3 марта 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1350 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1104-е сутки полномасштабной войны составляют 878 070 человек.
Потери России в войне на 3 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 марта потеряла:
- личного состава – около 878 070 (+1350) человек,
- танков ‒ 10 252 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 290 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 24 019 (+60) ед,
- РСЗО – 1306 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1093 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 655 (+61),
- крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 39 327 (+109) ед,
- специальная техника ‒ 3768 (+0)
Пораженные воздушные цели врага на 3 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 46 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.
- 31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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