Потери врага по состоянию на 3 марта 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1350 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1104-е сутки полномасштабной войны составляют 878 070 человек.

Потери России в войне на 3 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 марта потеряла:

личного состава – около 878 070 (+1350) человек,

танков ‒ 10 252 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21 290 (+16) ед,

артиллерийских систем – 24 019 (+60) ед,

РСЗО – 1306 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1093 (+2) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 655 (+61),

крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 39 327 (+109) ед,

специальная техника ‒ 3768 (+0)

Пораженные воздушные цели врага на 3 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

46 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.

31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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