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Втрати ворога станом на 3 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, втрати ворога, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ за останню добу ліквідували 1350 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1104-ту добу повномасштабної війни становлять 878 070 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 березня втратила:

  • особового складу ‒ близько 878 070 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 10 252 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21 290 (+16) од,
  • артилерійських систем – 24 019 (+60) од,
  • РСЗВ – 1306 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1093 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 655 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39 327 (+109) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3768 (+0)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 3 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 46-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
  • 31 ворожого безпілотника-імітатора — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 3 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько