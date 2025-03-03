Втрати ворога станом на 3 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1350 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1104-ту добу повномасштабної війни становлять 878 070 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 березня втратила:

особового складу ‒ близько 878 070 (+1350) осіб,

танків ‒ 10 252 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 21 290 (+16) од,

артилерійських систем – 24 019 (+60) од,

РСЗВ – 1306 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1093 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 655 (+61),

крилаті ракети ‒ 3085 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39 327 (+109) од,

спеціальна техніка ‒ 3768 (+0)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

46-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

31 ворожого безпілотника-імітатора — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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