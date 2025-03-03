Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

Триває 1104-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 3 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного удару із застосуванням 4 ракет, а також 88 авіаударів, зокрема, скинув 126 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 124 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2375 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Лютівка, Довжик Харківської області; Покровськ, Гришине, Леонтовичі, Новопавлівка, Олексіївка, Горіхове, Воскресенка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Варварівка Запорізької області; Січневе Дніпропетровської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, одну радіолокаційну станцію та чотири артилерійські системи противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Нового, Ямполівки та Новомихайлівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося чотири штурмові дії у районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 атак агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне Друге та Улакли.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та Скудне.

На Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Нестерянка та Новоданилівка загарбники здійснили два марні штурми позицій наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших оборонців.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 30 атак противника. Ворог завдав 444 артилерійських обстріли, з них 12 — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 19 авіаційних ударів, скинувши 30 КАБ.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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