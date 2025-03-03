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Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года

военные, война, ВСУ
Великая война длится три года. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1104-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 109 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 1 ракетный удар с применением 4 ракет, а также 88 авиаударов, в том числе сбросил 126 КАБ. Кроме этого, произвел более 5600 обстрелов, из них 124 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2375 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Лютовка, Довжик Харьковской области; Покровск, Гришино, Леонтовичи, Новопавловка, Алексеевка, Орехово, Воскресенка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Варваровка Запорожской области; Январское Днепропетровской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, одну радиолокационную станцию и четыре артиллерийские системы противника.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло одно боеприкосновение в районе населенного пункта Волчанск.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от Нового, Ямполевки и Новомихайловки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло четыре штурмовых действия в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка и Александро-Шультино.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецкая и Щербиновки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 18 атак агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Водяное Второе и Улакли.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили пять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное и Скудное.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года

На Ореховском направлении в районах населенных пунктов Нестерянка и Новоданиловка захватчики совершили два бесполезных штурма позиций наших защитников.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года

На Северском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года
Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 30 атак противника. Враг нанес 444 артиллерийских обстрела, из них 12 — из реактивных систем залпового огня; совершил 19 авиационных ударов, сбросив 30 КАБ.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2025 года

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько