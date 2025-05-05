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ПриватБанк упростил сервисы продаж валюты для ИТ-предпринимателей: какие изменения внедрены

программист, ИТ-специалист, ноутбук
Для ИТ-предпринимателей ПриватБанк ввел упрощенный сервис продажи валюты. / Freepik

ИТ-предприниматели, являющиеся клиентами государственного ПриватБанка и пользующиеся пакетом услуг "IT Expert", теперь смогут продавать валюту банку быстрее и удобнее и получить быстрый доступ к средствам в гривне.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Упрощенный сервис продажи валюты ФЛПам, работающим в сфере ИТ, дает возможность прямой продажи валюты с зачислением средств сразу на карточку физлица. Им не нужно тратить лишнее время на продажу валюты из-за расчетного счета в гривне.

"Мы делаем более удобными и простыми наиболее популярные сервисы и услуги для ИТ-предпринимателей, что позволит клиентам сэкономить несколько часов своего времени в неделю", — отметил член правления по вопросам корпоративного бизнеса и МПБ Евгений Заиграев.

Кроме того, Приватбанк отменил технический перерыв в работе валютной торговой сессия для ФЛП. Теперь ночью можно обменивать валюту без потери времени до ожидания окончания технического перерыва.

ПриватБанк упразднил ключевые тарифы за банковское обслуживание ИТ-предпринимателей. Кроме бесплатного открытия и обслуживания счета, отныне для ИТ специалистов действует нулевой тариф на основные услуги по обслуживанию бизнес счетов и карт. Для этой группы бизнесменов также открыты бесплатные премиальные карты, простое управление финансами через мобильное приложение и весь функционал, необходимый в работе ИТ специалистов.

Для открытия счета на сайте банка, через мобильное приложение Приват24 или сервис еПредприниматель в "Действии" им нужно пройти всего несколько простых шагов.

Напомним, ПриватБанк планирует постепенно переоборудовать все отделения, чтобы обеспечить доступность для людей с инвалидностью. По словам председателя правления банка Микаэля Бёркнерта, этот процесс может занять два-три года.

Автор:
Татьяна Ковальчук