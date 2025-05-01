ПриватБанк планирует полную адаптацию отделений для людей с инвалидностью за 2-3 года

Государственный ПриватБанк планирует постепенно переоборудовать все отделения, чтобы обеспечить доступность для людей с инвалидностью. По словам председателя правления банка Микаэля Бёркнерта, этот процесс может занять два-три года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Об инклюзивности

ПриватБанк планирует переоборудовать все свои отделения под стандарты доступности в течение следующих 2-3 лет. Об этом сообщил глава правления банка во время открытия первого обновленного отделения повышенной доступности на Брестском проспекте, 27А, в Киеве.

Это уже 25 инклюзивное отделение ПриватБанка в Украине, а подобное отделение такого типа открыли впервые в столице. В Киеве планируется открыть еще два инклюзивных отделения в ближайшее время.

О ПриватБанке

ПриватБанк – крупнейший эмитент и эквайр электронных платежных средств в Украине. Банку принадлежит система денежных переводов PrivatMoney и популярные в Украине платежные сервисы Приват24 и LiqPay.

По данным Национального банка Украины, Приватбанк по состоянию на начало этого года занимает первое место по общим активам (947,13 млрд грн, или 25,3%) среди 61-го банка.

По состоянию на 1 апреля 2025 года сеть ПриватБанка насчитывала 1105 отделений.

Напомним, Сбербанк открыл инклюзивное отделение на центральном железнодорожном вокзале Киева.