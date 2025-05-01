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ПриватБанк планує повну адаптацію відділень для людей з інвалідністю за 2-3 роки

ПриватБанк
ПриватБанк продовжує рух до безбар'єрності

Державний ПриватБанк планує поступово переобладнати всі свої відділення, щоб забезпечити доступність для людей з інвалідністю. За словами голови правління банку Мікаеля Бьоркнерта, цей процес може зайняти два-три роки.

Про це інформує Інтерфакс-України.

Про інклюзивність

ПриватБанк планує переобладнати всі свої відділення під стандарти доступності впродовж наступних 2-3 років. Про це повідомив голова правління банку під час відкриття першого оновленого відділення підвищеної доступності на Берестейському проспекті, 27А, у Києві.

Це вже 25-е інклюзивне відділення ПриватБанку в Україні, а подібне відділення такого типу відкрили вперше у столиці. У Києві планується відкрити ще два інклюзивних відділення найближчим часом.

Про ПриватБанк

ПриватБанк — найбільший емітент і еквайр електронних платіжних засобів в Україні. Банку належить система грошових переказів PrivatMoney та найпопулярніші в Україні платіжні сервіси Приват24 та LiqPay.

За даними Національного банку України, Приватбанк станом на початок цього року займає перше місце за загальними активами (947,13 млрд грн, або 25,3%) серед 61-го банку.

Станом на 1 квітня 2025 року мережа ПриватБанку налічувала 1105 відділень.

Нагадаємо, Ощадбанк відкрив інклюзивне відділення на центральному залізничному вокзалі Києва.

Автор:
Ольга Опенько