ПриватБанк направит в госбюджет более 32 млрд гривен дивидендов

Приватбанк обнародовал финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Бизнес-результат банка без переоценок, резервов и налогов вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 20,3 млрд грн. В госбюджет в виде дивидендов будет уплачено 80% чистой прибыли, что составляет 32,1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

По данным финучреждения, основным драйвером роста стали чистые процентные и комиссионные доходы, выросшие на 13% год к году. Чистая прибыль составила 16,9 млрд. грн.

Средства на счетах физических лиц за первый квартал увеличились на 7,3 млрд грн (+1,6%). С начала года чистый кредитный портфель вырос на 5 млрд грн и по состоянию на 31 марта 2025 составил 117,8 млрд грн. За первый квартал банк направил более 3 млрд. грн. в поддержку аграрного сектора. Кроме того, более 25,1 млн. грн. было направлено на благотворительность, в частности, на поддержку инициатив в сфере образования, медицины и укрепления обороноспособности страны.

За указанный период банк провел масштабное обновление Privat24 и открыл 15 обновленных отделений повышенной доступности в разных уголках Украины.

"Мы гордимся результатами, достигнутыми в первом квартале, которые стали возможны благодаря профессионализму, ответственности и преданности наших сотрудников. Мы и дальше будем поддерживать наших клиентов и содействовать экономической устойчивости Украины, опираясь на наши ценности и ставя интересы клиента в центр всего, что мы делаем", — отметил Микаэль Беркнерт, председатель правления ПриватБанка.

Напомним, по результатам 2024 года прибыль ПриватБанка до налогообложения достигла 81 млрд грн. Чистая прибыль составляет 40,1 млрд грн, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом.